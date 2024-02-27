«Если Россия бросит вызoв НАТО, Калининград будeт «нейтрализован»

Бывший глава МИД Литвы и посол страны в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что, если России бросит вызов НАТО, первым будет «нейтрализован» Калининград. Подобные заявления делали и в других входящих в альянс странах: в Чехии допускали оккупацию анклава членами блока. В Совфеде предупредили, что такие заявления могут стать «настоящей европейской трагедией».

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если России решится бросить вызов НАТО. Об этом он написал в соцсети X:

«После того как Швеция стала частью альянса, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым».

«Может быть трагедия из-за таких заявлений»

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости отметил, что литовские политики постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране.

«Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе», — заявил сенатор.

По мнению Шендерюк-Жидкова, в Калининграде уже привыкли к таким заявлениям и не обращают на них внимания. Сенатор также добавил, что ему жаль, «что некогда нейтральная Швеция» вступлением в НАТО втянула себя в «политическую игру со стороны младших прибалтийских партнеров».

О том, что подобными высказываниями прибалтийские политики хотят обратить на себя внимание перед предстоящими выборами (президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года), сказал и зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Политическая карьера этих людей состоялась именно на махровой русофобии и они уже не раз говорили о калининградском транзите, блокаде и еще много о чем. <...> В Прибалтике не очень хорошо понимают, где что можно сказать, а где нельзя, в отличие, кстати, от Пентагона. Однако пока все их действия очень предсказуемы и трагикомичны. При этом может быть ситуация, при которой будет настоящая европейская трагедия из-за таких заявлений», — отметил Климов в беседе с газетой «Известия».

Первая цель НАТО

В начале февраля чешский политолог Оскар Крейчи в статье для газеты Časopis argument высказал мнение, что «в случае прямой войны Североатлантического альянса с Россией» оккупация Калининградской области может стать первой целью НАТО.

По его словам, самой обсуждаемой территорией в контексте возможного конфликта выступает Сувалкский коридор между Калининградской областью и Белоруссией.

«Это точка соприкосновения польской и литовской границы, то есть внутренняя граница НАТО. О том, что карты этой территории обсуждаются в военных штабах, свидетельствует и характер нынешних крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны (имеются в виду учения НАТО Steadfast Defender, проводимые с 22 января по 31 мая 2024 года в Европе, в них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и Швеции», — добавил Крейчи.

Он также подчеркнул, что у РФ и НАТО нет объективных причин начитать войну друг с другом, однако «это не значит, что она не может разразиться».

Асимметричный ответ

На размышления Крейчи отреагировали в правительстве Калининградской области. Руководитель его пресс-службы Дмитрий Лысков заявил ТАСС, что любое вторжение стран НАТО на территорию региона повлечет ассиметричный ответ.

Лысков назвал Сувалкский коридор абсолютно бесполезной территорией в силу ее уязвимости к ударам, а также из-за отсутствия там логистических мощностей — железных дорог и автотрасс.

«Поэтому вся дискуссия вокруг Сувалкского коридора существует только в подобного рода публикациях.

Что касается вторжения со стороны сопредельных государств на территорию Калининградской области, как уже было сказано руководством нашей страны, оно будет встречено ассиметричным ответом. Мы надеемся, что этого не случится. Наконец, мы очень надежно защищены нашим Балтийским флотом, который располагается в Калининградской области», — подчеркнул чиновник.

Что понимается под «ассиметричным ответом», Лысков не уточнил. В беседе с РБК в ответ на просьбу прояснить это, руководитель пресс-службы сослался на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram, где тот пригрозил странам НАТО ракетами со специальными боеголовками в ответ на разговоры о возможном военном конфликте с РФ.

«Никогда Балтийское море не станет морем НАТО по одной простой причине. У РФ тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота», — прокомментировал Лысков слова Линкявичюса.