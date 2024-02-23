«Россияне получат сюрпризы». Киев готовит новое контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что ВСУ будут «выживать», если не получат дополнительную военную помощь от США. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой «создать видимость» возможного контрнаступления, подчеркнув, что у Киева «недостаточно» сил и резервов для его проведения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев уже готовит новое контрнаступление, которое должно стать «сюрпризом для России».

«Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы», — сказал политик.

«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», — добавил он.

По словам Зеленского, силы двух стран не равны, поэтому даже оборона остается большой задачей для Вооруженных сил Украины.

«Выживут не все»

Журналист Fox News Брет Байер спросил у президента Украины, что он предпримет, если США не выделят дополнительного финансирования.

«Я часто слышу подобные вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов — вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы», — подчеркнул Зеленский, при этом указав, что возможно найти и «параллельные пути».

При этом политик отказался обсуждать какой-либо «План Б», если помощь от Вашингтона не поступит.

«Вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее… у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что, если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей», — сказал он.

«Хорошая работа»

Зеленский указал также, что за два года ВСУ добились некоторых успехов на фронте, несмотря на провал контрнаступления.

«Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты», — сказал он.

Президент Украины также добавил, что украинским военным удалось вернуть под свой контроль Харьковскую область.

«Это мы сделали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа», — заключил он.

«Недостаточно резерва»

Заявление Зеленского уже успел прокомментировать член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, у ВСУ недостаточно средств, чтобы провести новое контрнаступление.

«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений. Хотя того резерва и тех сил и средств, находящихся сегодня у ВСУ, явно недостаточно для проведения соответствующего контрнаступления», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

В то же время парламентарий подчеркнул, что «нельзя недооценивать противника», поэтому Вооруженные силы России готовятся к любым сценариям.

Замглавреда «Литературной России», военный журналист Алексей Борзенко считает, что ВСУ предпримут новую попытку контрнаступления в конце марта. Речь идет не о потерянной Украиной Авдеевке, а о возможных порывах по всей линии боестолкновения, уточнил он.

«У нас сейчас давление на ВСУ идет практически на всех участках, а прикрывает это все линия обороны, в которую и упиралось прошлогоднее контрнаступление. Я почему-то думаю, что это будет не в ближайшие пару недель, а в конце марта-апреле», — отметил журналист.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов на этой неделе предупредил, что ВСУ готовятся применить на фронте «особый химический пояс».

«[Киевом] разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса. Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», — рассказал военный.

По его мнению, ВСУ могут применить новую тактику в районе Купянска и Краматорска, куда украинские солдаты еще осенью 2023-го доставили химикаты.