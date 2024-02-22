Разнорабочий с украинским паспортом: раскрыты подробности убийства перебежчика Кузьминова

Испанские СМИ рассказали, что у убитого летчика-перебежчика Максима Кузьминова был украинский паспорт на имя Игоря Шевченко, по которому он въехал в страну. При этом россиянин не находился под защитой местных властей, спецслужбы вообще не знали, что Кузьминов в Испании. Газета El Español сообщила, что пилота убила «профессиональная группа», которая следила за ним некоторое время. Отец же бывшего пилота считает, что его сына могли убить украинцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Испанская газета El Español раскрыла подробности убийства российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет Ми-8.

По данным издания, летчика убила «профессиональная группа», которая выяснила, где он скрывается, и следила за его распорядком дня. Они также получили доступ к камерам в гараже, где позже нашли тело Кузьминова с несколькими пулевыми ранениями.

Следствие предполагает, что убийцы скрылись на автомобиле пилота — белом Hyundai, после чего подожгли машину, чтобы скрыть улики.

Разнорабочий с украинским паспортом

В муниципалитете Вильяхойоса, где Кузьминов провел всего несколько дней перед своей смертью, сейчас ходят слухи, что летчика убили украинцы, пишет El Español. По словам одного из соседей Кузьминова, у перебежчика был украинский паспорт, что позволило ему попасть в Испанию.

Эту информацию подтвердила газета El Periodico, опубликовав снимок документа. В нем указано, что мужчина родился в Донецке 15 сентября 1990 года (на самом деле Кузьминов родился в 1985-м). Сам паспорт выдали в сентябре 2023 года на имя Игоря Шевченко. El Periodico сообщает, что в Испанию Шевченко — Кузьминов приехал в октябре.

close 100% Фото украинского паспорта на имя Игоря Шевченко El Periodico

Сейчас полицейские выясняют, кто выдал Кузьминову поддельный паспорт, и кто в Испании об этом знал. По данным El País, спецслужбы страны не были проинформированы, что летчик приехал в королевство. Кузьминов не находился под защитой испанских властей, которой пользуются украинские военные, проходящие в стране обучение, или раненые, приехавшие на лечение.

Источники газеты сообщают, что решение поселиться в Вильяхойосе пилот принял самостоятельно. Соседи Кузьминова также рассказали, что он планировал начать в Аликанте новую жизнь — жил «в квартире у друзей», хотел стать разнорабочим и заниматься ремонтом.

Могли «убрать» украинцы

Мнение о том, что Максима Кузьминова могли «убрать» именно украинцы, высказал и его отец. В беседе с телеканалом RT мужчина подчеркнул, что предателей не любит никто, поэтому таких людей «по-любому» убирают рано или поздно.

«Если человек предал ту страну, в которой родился, ну свою мать, можно сказать... Поэтому они же [украинцы], наверное, сами убрали его», — заявил он.

Мужчина также рассказал, что на предательство Кузьминова могла повлиять его мать, которую могли завербовали за рубежом, где она проживала 15 лет назад. Какая конкретно страна стоит за вербовкой — отец летчика не уточнил.

Русский след

Испанские и британские СМИ при этом сообщают о том, что в убийстве Максима Кузьминова якобы может быть замешана российская сторона. По данным The Times, испанская полиция рассматривает версию о причастности к гибели летчика российских разведслужб или «русской мафии».

При этом газета El País пишет, что «испанские спецслужбы не сомневаются», что в убийстве Кузьминова замешана Москва. Однако они не могут определить, какая из российских служб эта организовала. Источники издания уверены, что к этому точно не имеет отношение российское посольство в Мадриде.

Собеседники El País считают, что преступление могли совершить наемные убийцы, которые приехали в Испанию из-за рубежа и уже покинули страну. Газета пишет, что для организации убийства требовалось тщательное наблюдение за бывшим летчиком. Выдать его, по версии El País, мог звонок бывшей девушке, которая до сих пор находится в России.