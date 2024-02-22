Байден опять обозвал Путина. В Госдуме считают это признаком старческого маразма Песков: оскорбляя Путина Байден пытается вести себя в стиле голливудского ковбоя

Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Это уже не первый раз, когда американский лидер использует подобные высказывания. В Кремле заявили, что эти слова были похожи на неудачную попытку Байдена выставить себя «голливудским ковбоем», а в Госдуме считают, что президент США «впадает в детство» и воспринимает весь мир как песочницу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско оскорбительно высказался о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения», — заявил Байден.

Унижает США

На оскорбление российского президента уже отреагировали в Кремле, передает агентство Reuters. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Байден в адрес Путин только унижают США и похожи на неуклюжую попытку американского президента предстать в образе «голливудского ковбоя».

«Использование президентом США таких формулировок в отношении главы другого государства вряд ли ущемит интересы президента Путина. Однако это унижает тех, кто использует такою лексику», — подчеркнул Песков.

Оскорбление Владимира Путина также прокомментировали в Госдуме РФ. Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил в беседе с РИА Новости, что слова Байдена можно объяснить разве что старческим маразмом.

«Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать», — добавил депутат.

Шеремет также выразил уверенность в том, что американцы на предстоящих выборах не повторят ошибки и не допустят Байдена к власти.

Мясник и диктатор

Джо Байден уже не первый раз использует такие резкие выражения, описывая президента России. В 2021 году в интервью телеканалу ABC News президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки после этого заявила, что Байден не сожалеет о своих словах.

В первые недели после начала боевых действий на Украине глава США часто называл Путина «диктатором». В марте 2022 года в рамках визита в лагеря беженцев на польско-украинской границе Байден сказал журналистам, что российский президент — «военный преступник» и «мясник».

В сентябре 2023 года американский лидер на мероприятии в рамках предвыборной кампании снова резко высказался о президенте РФ. Байден заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

«Кто обзывается, тот так и называется»

Владимир Путин всегда сдержано реагировал на высказывания американского президента в свою сторону. После того, как Байден, по сути, назвал его «убийцей», глава РФ пожелал президенту США здоровья.

«Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим. Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется», — добавил Путин.

После этого президент России перестал открыто отвечать на заявления главы Белого дома в его адрес. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что это характеризует его как мудрого политика. При этом Песков подчеркивал, что такие высказывания «абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны».

Сам Владимир Путин никогда не позволял себе подобным образом высказываться о президенте США. Глава РФ часто подчеркивает, что Байден «профессионал» и «опытный политик».

«Я считаю, что президент Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. Он давно в политике, знает, какие задачи должен перед собой ставить, как их добиваться», — говорил президент России в октябре 2023 года в беседе с телеканалом «Россия 24».

В недавнем интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин отметил, что лидер США «человек более опытный», чем Дональд Трамп.