Полет на Ту-160М и поездка на «КамАЗе». Что делал Путин в Казани Путин завершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М и пересел на «КамАЗ»

Владимир Путин в очередной раз сел за штурвал самолета. В Казани в течение 30 минут он управлял стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, который способен перевозить ядерное оружие. Президент остался доволен полетом, назвав технику надежной и отличной. После этого глава государства пересел за руль «КамАЗа», на котором отправился на трассу М-12, а также заехал на заправку.

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, сообщило РИА Новости. Он поднялся в воздух с площадки Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Российский президент прибыл на взлетную полосу 22 февраля, его автомобиль подъехал прямо к борту. Путин переоделся в специальный летный костюм, поприветствовал экипаж самолета и поднялся на борт, где также надел авиашлем и маску. Решение о полете он принял всего за сутки до этого события. В пути Путин находился на месте второго пилота. На кадрах, снятых внутри кабины, видно, что российский лидер тянет за штурвал и советуется с капитаном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что президент не проходил медосмотр, предусмотренный для пилотов, поскольку в данном случае он не требуется.

По данным агентства, полет занял примерно полчаса. Еще 45 минут потребовалось для предполетной подготовки. Песков не стал оглашать маршрут полета, заявив, что это «военная тайна».

«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», — рассказал Путин журналистам после приземления.

По словам президента, самолет можно принимать в состав Вооруженных сил. Он уже сообщил об этом командиру судна и пообещал сказать руководству министерства обороны. Путин добавил, что в самолете появился блок, где члены экипажа могут отдохнуть. Хотя это и военная техника, внутри находиться комфортно.

21 февраля российский президент приехал в Татарстан, там он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, сообщил ТАСС. Путин осмотрел четыре глубоко мoдернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М, которые могут перевозить ядерное оружие.

Во время визита президент пообщался с экипажем бомбардировщика и поднялся в кабину одного из самолетов, где провел около десяти минут. Узнав, что у техники еще нет названия, Путин предложил именовать ракетоносец в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, так как это человек, «который много сделал для всей страны».

За рулем «КамАЗа»

После полета на Ту-160М российский президент посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток», расположенную под Казанью. Туда глава государства приехал на грузовике «КамАЗ», которым сам и управлял. С Путиным в кабине автомобиля также находился вице-премьер Марат Хуснуллин.

Прибыв на место, Путин осмотрел информационные стенды и ознакомился с планами развития магистрали, кроме того, он пообщался с главами логистических компаний и оставил автограф в буклете с маршрутом трассы. Покинул участок М-12 президент также на «КамАЗе» , его сопровождали автомобили Aurus.

Как сообщил журналист Павел Зарубин, президент заехал на грузовике на заправочную станцию, а также посетил магазин при ней.

Полеты Путина

До полета на Ту-160М президенту уже приходилось бывать за штурвалом. По данным ТАСС, свой первый 10-минутный полет Владимир Путин совершил в октябре 1999 года (тогда он был премьер-министром) во время посещения учебно-тренировочной базы при Краснодарском высшем авиационном училище. Он вместе с инструктором управлял штурмовиком Су-25УБ.

Во второй раз Путин сел за штурвал истребителя-перехватчика Су-27УБ в качестве второго пилота, чтобы улететь из Краснодара в Грозный в марте 2000 года.

В августе 2005 года президент управлял стратегическим бомбардировщиком Ту-160, он совершил полет из аэропорта Чкаловский в Подмосковье в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове.

В августе 2010 года Путин тушил лесные пожары под Рязанью с помощью противопожарного самолета-амфибии Бе-200. В течение полутора часов он занимал место второго пилота, забирая воду из реки Оки и сбрасывая ее на огонь.

В сентябре 2012 года президент три раза летал на мотодельтаплане, чтобы спасти журавлей-стерхов на Ямале. Выращенным в питомнике птицам нужен был вожак журавлиного клина.

Что особенного в Ту-160М

Во время визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова президент управлял модернизированной версией самолета Ту-160. Его еще называют «изделием 70» или Blackjack, в России неофициальное название — «Белый лебедь». Ракетоносец используют, чтобы поражать наиболее важные цели в удаленных районах, в том числе и ядерным оружием. Ту-160М — самый крупный сверхзвуковой самолет и самый тяжелый боевой самолет в мире.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости рассказал, что ракетоносец по своим характеристикам опережает американскую разработку — самолет В-21. По его словам, в США делают ставку на невидимость, из-за чего техника на дозвуковой скорости не может совершать маневры.

«Наш же самолет может маневрировать, а вкупе с современными самолетами, которые будут его сопровождать, это либо Су-35 поколение 4++, либо Су-57, он становится грозной компонентой ядерной триады для работы по объектам государства агрессора или противников, которые покусятся на наш суверенитет», — сказал Леонков.