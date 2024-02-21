«Мы переживаем особое время». О чем говорил Путин на форуме в Москве Владимир Путин заявил, что настало время более суверенной России

Владимир Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» и пообещал, что предложенные идеи могут оказаться в предстоящем послании Федеральному собранию, которое запланировано на 29 февраля. Какие идеи обсудил президент – в материале «Газеты.Ru».

На сегодняшний день Россия начала меняться изнутри и становиться более суверенной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!», — сказал он.

Глава государства отметил, что во время своих поездок по стране часто общается с людьми, которые высказывают ему свое мнение о том, что бы они хотели видеть в качестве реализованных идей. Путин также напомнил, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, а этот форум — постановка задач на перспективу.

Провал изоляции России

Во время своего выступления Путин подчеркнул, что усилия недоброжелателей по сдерживанию России не увенчались успехом.

«Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, — ясно, что все развалилось, это уже понятно, очевидно», — сказал он.

Президент отметил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, включая сферы экономики и политики. Путин подчеркнул, что число сторонников России в мире растет, особенно по теме традиционных ценностей, которые являются общими для многих людей.

Владимир Путин подчеркнул, что сильные идеи России особенно важны в настоящее время, так как страна ставит перед собой новые задачи и «переживает особое время».

День здоровой мамы

Путин также поддержал идею идею учредить День здоровой мамы в поликлиниках, чтобы на регулярной основе оказывать поддержку женщинам с новорожденными детьми.

«По примеру дня здорового ребенка вполне можно было бы учредить День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать их и психологически, и по линии различных специалистов медиков. Спасибо за подсказку, обязательно постараемся это реализовать», — прокомментировал президент.

Президент добавил, что обязательно обсудит этот вопрос с министром здравоохранения и правительством. «Решение найдем», — заключил он.

Нехватка рабочей силы в России

Путин также привел данные, согласно которым в России всего 460 тыс. безработных, в то время как на рынке труда не хватает 2,5 млн работников. Глава государства подчеркнул, что в сфере трудовой миграции предстоит выполнить значительную работу, так как России нужны квалифицированные специалисты.

«Здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации», — сказал он.

Президент подчеркнул необходимость того, чтобы мигранты учили русский язык, соблюдали законы и традиции России, включая особенности каждого региона. Путин также отметил, что лучшим способом решения многих проблем, включая недостаток рабочей силы, является повышение рождаемости.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится по поручению Президента с 2020 года и является площадкой для сбора и анализа общественно значимых инициатив и проектов от граждан. Каждый житель России имеет возможность предложить свою идею или проект на специальной платформе, получить экспертную оценку и поддержку для их реализации. В этом году на форум поступило 30 731 идея по семи различным направлениям.

Форум прошел в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.