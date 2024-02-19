«Другого выхода нет»: на Украине рассказали США о желании вернуть ядерное оружие Депутат Гончаренко: Киев должен получить ядерное оружие даже под угрозой санкций

Украинский депутат Гончаренко заявил госсекретарю США Блинкену, что Украина должна или стать частью НАТО, или получить свое ядерное оружие. По его мнению, это единственный путь для сохранения украинского государства. Ранее Гончаренко подчеркивал, что Украина воюет против страны с ядерным потенциалом и должна уравновесить шансы. Разговоры о возвращении Киеву ядерного потенциала начались перед самым началом СВО. Москва отнеслась к этому, как к «серьезной угрозе» для России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина должна иметь ядерное оружие, даже если с этим не согласится Запад, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия на Украину. И я считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не желает принимать нас в альянс. Значит — надо делать ракеты. Нам не нужна тысяча. Нам нужно 20. Будут ли санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — заявил депутат.

Накануне Гончаренко сказал об этом госсекретарю США Энтони Блинкену на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что Украина сражается с государством, у которого ядерное оружие есть, и Киеву необходимо уравновесить это.

«Мы либо становимся членами НАТО, союзниками с ядерными государствами, либо мы должны работать над восстановлением нашего ядерного потенциала», — указал Гончаренко.

Блинкен ответил, что из этого конфликта можно извлечь урок — то, что военные действия на Украине якобы стали «абсолютным стратегическим провалом» для России. Депутат воспринял это так, что не услышал прямого ответа на свои слова.

Президент Украины Владимир Зеленский перед самым началом специальной военной операции пытался собрать международный саммит по Будапештскому меморандуму, в рамках которого Украина в 90-е отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

«Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира», — сказал он 19 февраля 2022 года.

Зеленский подчеркивал, что Украина инициирует проведение консультаций по меморандуму в четвертый и последний раз. Если же это по-прежнему не даст результатов, президент допустил отказ Киева от соответствующих договоренностей.

«Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», — характеризовал он.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба тогда же признал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. Он подчеркнул, что гарантии безопасности, которые Украине якобы дали Россия и другие страны, «не сработали».

«Я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — сказал Кулеба.

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на эти заявления. Он назвал появление ядерного оружия у Киева угрозой для России.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены, прежде всего, к нам, и хочу сказать, что мы их услышали. <...> Даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду, потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500, ну и все. И Москва будет в зоне поражения», — сообщил российский лидер.

Путин добавил, что Москва «самым серьезным образом» относится к подобным украинским высказываниям.

Как Украина отказалась от ядерного оружия

После распада СССР Украина вышла на третье место в мире после США и России по числу ядерных боеголовок и средств их доставки. Всего на территории страны оказались 220 единиц стратегических носителей и 1240 боеголовок.

Россия и США были против превращения Украины в ядерную державу. Ей предложили отказаться от ядерного оружия в обмен на международные гарантии безопасности. В противном случае Киеву угрожали санкции.

«Переговорный процесс выглядел примерно так: никуда вы не денетесь, все равно вы вынуждены будете ядерное оружие сдать», — вспоминал бывший украинский министр обороны Валерий Шмаров.

В итоге в 1994 году Украина подписала с Россией, США и Великобританией Будапештский меморандум. Она отказалась от ядерного оружия, а Лондон, Вашингтон и Москва дали гарантии безопасности — обязались не проявлять любые виды агрессии против Украины, в том числе в экономическом плане. Позже к гарантиям присоединились Франция и Китай.

Украина несколько лет добровольно отдавала России боеголовки и крылатые ракеты, взрывала пусковые шахты, отправляла на металлолом стратегические бомбардировщики. Полностью она разоружилась к 1996 году.

Многие на Украине впоследствии считали, что Киев сильно продешевил, так просто отказавшись от ядерного потенциала. «Думаю, мы могли бы и должны были бы заставить мир щедро нам заплатить, тем более, никто не считается с тем, что Украина продемонстрировала, если хотите, такую жертвенность», — говорил в 2011 году тогдашний спикер Рады Владимир Литвин.

Александр Турчинов, занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в 2019 году заявил, что данные Украине гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».

Секретарь СНБО Данилов летом 2023 года предупредил, что сейчас Украина не сможет делать свое ядерное оружие.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны — это сложная вещь», — считает он.

Данилов добавил, что существуют прецеденты, когда странам в подобной ситуации предоставляют ядерное оружие страны-партнеры. В то же время, секретарь отметил, что «это это сложная, ответственная и тяжелая работа», и нельзя точно сказать, может ли Украина присоединиться к таким случаям.