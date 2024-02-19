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Политика

Военная операция на Украине, день 726-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 726-й день

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Военнослужащий расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне СВО

Военнослужащий расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне СВО

Станислав Красильников/РИА Новости
ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины сохраняют боеспособность и могут вновь предпринять попытку контрнаступления, заявил «Красной звезде» начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской. США и союзники пытаются не допустить развала украинской армии, пишет Politico. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:05

По Белгородскому району Белгородской области за сутки выпущено четыре артиллерийских снаряда и дрон-камикадзе, в Беловском сельском поселении поврежден один автомобиль. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

08:59

Российские силы продвинулись на расстояние от 100 м до 1,5 км на участке линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

08:40

Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80 перехвачен в ДНР. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатки. БПЛА, согласно расшифровке полетного задания, должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, сообщили в УФСБ по ДНР.

08:35

⚡️ Средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Брянской области – Минобороны РФ

08:11

План Вашингтона и его союзников по поддержке Киева сейчас заключается в том, чтобы не допустить развала Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале Politico.

08:07

Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины в случае поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

08:03

⚡️ Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 726-го дня специальной военной операции России на Украине.

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