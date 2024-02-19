По Белгородскому району Белгородской области за сутки выпущено четыре артиллерийских снаряда и дрон-камикадзе, в Беловском сельском поселении поврежден один автомобиль. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Российские силы продвинулись на расстояние от 100 м до 1,5 км на участке линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80 перехвачен в ДНР. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатки. БПЛА, согласно расшифровке полетного задания, должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, сообщили в УФСБ по ДНР.
План Вашингтона и его союзников по поддержке Киева сейчас заключается в том, чтобы не допустить развала Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале Politico.
Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины в случае поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
⚡️ Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, сообщили в Минобороны РФ.