Гонка врагов России: Литва готовится выбирать президента

В Литве заканчивается срок регистрации участников президентской кампании. Побороться за пост главы государства намерены 11 кандидатов. Основное внимание приковано к действующему президенту Гитанасу Науседе, премьеру Ингриде Шимоните и адвокату Игнасу Вегеле. До выборов участникам предстоит пройти еще четыре этапа избирательной кампании. Как развивается президентская гонка в Литве и чего ожидать от выборов России — в материале «Газеты.Ru».

19 февраля Литва переходит к следующему этапу подготовки к президентским выборам, которые должны пройти в республике в мае. Крайний срок регистрации участников истекает, и теперь претенденты должны внести избирательный залог почти в €9 тыс., чтобы продолжить участие в борьбе за пост главы государства.

Всего в литовской избирательной кампании пять этапов:

кандидат заявляет о своем участии в выборах,

платит взнос,

подает (с 19 февраля по 8 марта) в ЦИК документы, в том числе краткую предвыборную программу,

затем собирает (до 28 марта) как минимум 20 тыс. подписей избирателей,

и наконец проходит регистрацию в рамках голосования (не позднее 11 апреля).

Вести агитацию и встречаться с избирателями политики могут на протяжении всех этапов.

В этот раз о желании баллотироваться в президенты республики заявили 11 человек. Глава государства Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, юрист Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией страны Валдас Туткус, политик Зенонас Андруленас, экс-замгенсека НАТО Гедримас Еглинскас, вице-спикер парламента Андрюс Мазуронис, оппозиционный депутат Аурелиус Верига, бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас и парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис, которого выгнали из собственной партии за антисемитские комментарии.

Тройка сильнейших

Согласно последним опросам, лидирует в предвыборной кампании Науседа. По исследованию Delfi, действующий президент набирает 23,5% голосов литовцев. Второе место занимает адвокат Вегеле с 12,2%. В начале 2000-х он возглавлял Литовскую партию христианских демократов, которая в настоящее время стала частью правящего «Союза Отечества». Замыкает тройку лидеров премьер Шимоните с 10,9%. Пять лет назад она уже пыталась занять пост президента, но проиграла Науседе во втором туре голосования.

Что касается остальных кандидатов, то все они набирает меньше 5% поддержки. Единственное исключение — лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте с 8,4% рейтинга. Однако политик отказалась выдвигать свою кандидатуру и поддержала Науседу. При этом 15,7% респондентов все еще не определись с тем, за кого будут голосовать, а 6,7% литовцев вообще не собираются участвовать в выборах.

Как ожидается, президентская кампания, как и в большинстве парламентских республик, будет сосредоточена на внешнеполитических вопросах. По конституции Литвы, именно они входят в число компетенций главы государства, полномочия в других сферах сильно ограничены. Главной темой по внешнеполитическому треку в европейском регионе остается конфликт на Украине, в котором Вильнюс занимает сторону Киева, всячески критикуя Россию.

Если брать мнение трех основных участников гонки по этому вопросу, то оно не сильно отличается. Науседа с начала СВО в феврале 2022 года призывает к помощи Киеву, в том числе военной, усилению сотрудничества с НАТО и давлению на Москву. Шимоните как премьер-министр эту линию поддерживает. В целом руководство Литвы допускает возможность урегулирования конфликта лишь на «условиях» Украины.

Юрист Вегеле же считает, что Киеву стоит начать думать о мире на фоне провалов на фронте и угрозы эскалации ситуации. При этом адвокат уверял, что поражения Украины допускать нельзя. Вегеле также критиковал Вильнюс за разрушение отношений с соседней Белоруссией, которую он назвал буфером между Литвой и Россией.

Литва ориентируется на США

Отношения России и Литвы пребывают не в лучшем состоянии уже не первый год. Катализатором изменений тут стала совсем не СВО — политические контакты между государствами заморожены еще с 2017 года. К 2024 году экономическое взаимодействие осложняется множественными санкциями, а дипломатические отношения сведены к минимуму.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что все кандидаты в президенты Литвы в целом настроены антироссийски. По словам руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, тут вряд ли стоит ждать каких-то изменений по итогам избирательной кампании.

«Ничего не может изменить характер отношений России и Литвы. Все уже в прошлом. Литва может выбрать себе президентом кого угодно, вообще отказаться от этого поста или найти себе где-нибудь на задворках Европы члена королевской семьи, пригласив его к себе. Конкретный политик в Литве больше ничего не определяет.

Все зависит от глубокой внутренней и внешней антироссийской политики. Литва стремительно умирающее государство. Темпы разрушения ее экономики резко усилились за последние два года, но при этом власти республики не делают ничего для выхода из кризиса», — пояснил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что среди кандидатов в лидеры Литвы нет больших друзей России:

«То есть в гонке нет политиков, которые обладали бы силой воли, навыками и желанием, чтобы нормализовать литовско-российские отношения. Литва, как и другие прибалтийские республики, не обладает какой-то внешнеполитической самостоятельностью. Обычно страна следует в фарватере того курса, который закладывается в Евросоюзе. При этом Литва в своем антироссийском курсе старается держаться даже правее ЕС, больше ориентируясь на США».