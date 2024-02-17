Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал министром. Осенью ему исполнилось 18 лет Старшего сына главы Чечни назначили министром по делам молодежи

Старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики. Накануне ордена ДНР была удостоена и другая наследница Кадырова — 25-летняя Айшат, последние три года занимающая пост министра культуры региона. У главы Чечни 14 детей, многие из них отмечены наградами и занимают руководящие должности, несмотря на юный возраст.

Ахмат Кадыров

Старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата, которому в ноябре исполнилось 18 лет, назначили на пост регионального министра по делам молодежи.

Об этом стало известно после публикации в соцсетях председателя парламента республики Магомеда Даудова, поздравившего Кадырова-младшего с вручением ордена Кадырова (высшей награды Чечни). Ранее сын главы региона занимал должность первого замминистра региона по физической культуре, спорту и молодежной политике.

«Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова», — написал Даудов в Telegram.

Он напомнил, что Кадыров-младший последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Награду Ахмату вручили в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых».

Хадижат Кадырова

По официальным данным, всего у главы Чечни 14 детей. Старшие из них уже заняли высокопоставленные посты в республике.

Так, 23-летняя Хадижат Кадырова в феврале стала первым замглавы чеченской администрации по взаимодействию с социальным блоком. Кандидатуру дочери Кадырова на этот пост выдвинул руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов. Он отметил достижения дочери Кадырова на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадыров.

Орден Кадырова Хадижат получила еще в ноябре 2022 года.

Другая дочь политика, 25-летняя Айшат, с 2021 года занимает пост министра культуры. 16 февраля ей вручили орден ДНР.

«Внучка Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — отметил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В 2020 году власти США запретили Хадижат и Айшат въезд в страну. Они также внесены в санкционный список Евросоюза.

16-летний Адам Кадыров недавно получил звание Героя Чеченской Республики. Подростка уже наградили в общей сложности девятью наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».

В ноябре сына Рамзана Кадырова назначили куратором батальона в составе Минобороны. Личному составу подразделения Адама представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что назначение сына Кадырова «стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».

О создании этого батальона Кадыров-старший объявил в конце октября. Тогда глава Чечни сообщил, что для батальона строят военную базу в чеченском городе Гудермес. По словам главы Чечни, его сын участвовал в СВО и вместе с братьями взял в плен шестерых вражеских бойцов.

Осенью 2023 года Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана, прямо в помещении тюрьмы. Глава Чечни тогда заявил, что гордится поступком сына:

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание».