Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал министром. Осенью ему исполнилось 18 лет

Ахмат Кадыров
Старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата, которому в ноябре исполнилось 18 лет, назначили на пост регионального министра по делам молодежи.
Об этом стало известно после публикации в соцсетях председателя парламента республики Магомеда Даудова, поздравившего Кадырова-младшего с вручением ордена Кадырова (высшей награды Чечни). Ранее сын главы региона занимал должность первого замминистра региона по физической культуре, спорту и молодежной политике.
«Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова», — написал Даудов в Telegram.
Он напомнил, что Кадыров-младший последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Награду Ахмату вручили в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых».
Хадижат Кадырова
По официальным данным, всего у главы Чечни 14 детей. Старшие из них уже заняли высокопоставленные посты в республике.
Так, 23-летняя Хадижат Кадырова в феврале стала первым замглавы чеченской администрации по взаимодействию с социальным блоком. Кандидатуру дочери Кадырова на этот пост выдвинул руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов. Он отметил достижения дочери Кадырова на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного.
«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадыров.
Орден Кадырова Хадижат получила еще в ноябре 2022 года.
Айшат Кадырова
Другая дочь политика, 25-летняя Айшат, с 2021 года занимает пост министра культуры. 16 февраля ей вручили орден ДНР.
«Внучка Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — отметил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
В 2020 году власти США запретили Хадижат и Айшат въезд в страну. Они также внесены в санкционный список Евросоюза.
Адам Кадыров
16-летний Адам Кадыров недавно получил звание Героя Чеченской Республики. Подростка уже наградили в общей сложности девятью наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».
В ноябре сына Рамзана Кадырова назначили куратором батальона в составе Минобороны. Личному составу подразделения Адама представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что назначение сына Кадырова «стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».
О создании этого батальона Кадыров-старший объявил в конце октября. Тогда глава Чечни сообщил, что для батальона строят военную базу в чеченском городе Гудермес. По словам главы Чечни, его сын участвовал в СВО и вместе с братьями взял в плен шестерых вражеских бойцов.
Осенью 2023 года Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана, прямо в помещении тюрьмы. Глава Чечни тогда заявил, что гордится поступком сына:
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание».