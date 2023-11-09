«Честь Отечества». Детей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновьям Кадырова вручили ордена парламента региона «Даймехкан Сий». Министр по нацполитике Дудаев назвал Ахмата, Эли и Адама примером для подрастающего поколения. Племянник Кадырова — Хамзат — удостоился звания Героя России, поскольку он показал себя как справедливый управленец. Эту же награду вручили Адаму Кадырову в начале октября после того, как Рамзан Кадыров публиковал видео, на котором Адам в СИЗО избивает задержанного за сожжение Корана Журавеля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Смелые и отважные

Сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Согласно сообщению Дудаева, награды сыновьям чеченского главы вручил председатель парламента республики Магомед Даудов. Министр также назвал Ахмата, Эли и Адама «примером для подрастающего поколения». По его словам, они с детства изучают каноны религии, «являются Хафизами священного Корана», добиваются успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.

«Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они (Ахмат, Эли и Адам) являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины! Все знают их как смелых и отважных молодых людей!» — написал Дудаев.

Орден «Даймехкан Сий» — высшая форма поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Справедливый управленец

Также Дудаев сообщил о присуждении звания Героя Чеченской Республики племяннику Кадырова 26-летнему Хамзату Кадырову.

«От всей души поздравляю дорогого БРАТА Хамзата Кадырова с присвоением звания «Герой Чеченской Республики»! Награду вручил Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров!» — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам министра, Хамзат много работал в разных направлениях занятости, на каждой из работ «он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса, готовый самоотверженно служить на благо народа».

Сына Кадырова Адама накануне наградили орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». На кадрах видно, как 15-летний Кадыров пришел на церемонию награждения к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом в кобуре.

Другие награды

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» — не первая награда Адама. 6 ноября его удостоили сразу двух наград: орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и орденом «За заслуги перед Уммой» I степени. 24 октября 15-летний сын Кадырова удостоился второго по значимости татарского ордена «Дуслык».

6 октября депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов заявил, что его племяннику — Кадырову-младшему — присудили звание Героя Чечни. По словам Делимханова, Адам смог наизусть выучить Коран. Кроме пяти наград, сын Рамзана Кадырова удостоился почетной должности — 5 ноября его назначили на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Награды и должность 15-летний сын главы Чечни получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам в СИЗО избивает задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

18-летний Ахмат — старший сын Кадырова. Он возглавляет совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чеченской Республики. Эли Кадырову 16 лет, он профессионально занимается смешанными единоборствами. 3 октября Кадыров поддержал предложение назначить его старшую дочь — 24-летнюю Айшат — на пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку.