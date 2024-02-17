Последствия военных действий в нескольких километрах от Андреевки, 16 сентября 2023 года

«Для сохранения жизни и здоровья»: ВСУ отступают из Авдеевки Новый главком ВСУ Сырский приказал отступать из Авдеевки

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, в начале февраля сменивший Валерия Залужного, объявил об отступлении из Авдеевки в Донецкой области. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев. Его называли «вторым Бахмутом» и «воротами в Донецк».

«Исходя из оперативной обстановки в районе Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, решил вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодные линии», — написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Александр Сырский.

Он считает, что украинские солдаты «достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие российские воинские части, нанесли врагу значительные потери в количестве живой силы и техники».

«Принимаем меры по стабилизации ситуации и сохранению позиций, — добавил главком ВСУ. — Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность».

Сырский пообещал вернуть Авдеевку.

Позже командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что подразделения украинской армии уже отступили: «Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции». Тарнавский считает, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», при этом ВСУ не допустили окружения своих подразделений в городе.

По информации российских военкоровских Telegram-каналов, бойцы ВС РФ установили в нескольких местах Авдеевки российские флаги еще накануне.

О назначении Александра Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Владимир Зеленский сменил Валерия Залужного, с которым, по информации СМИ, у него произошел конфликт. В частности, они разошлись в планах, сохранять ли Авдеевку до последнего: президент выступал за продолжение сопротивления там, главком же, якобы, настаивал на отступлении.

После назначения Сырский оценивал обстановку на авдеевском направлении как сложную. Зеленский тогда же, выделяя приоритеты нового командующего, подчеркнул, что «Авдеевка не должна оставаться в ожидании, пока генералы разберутся, что застряло у них на складах дронов».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 15 февраля отметил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российской армии. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что уход ВСУ из Авдеевки не будет иметь политических последствий для Киева.

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия.