Венгрия опять против: в Европе пока не согласовали новый пакет санкций против России FT: послы ЕС не смогли одобрить 13-й пакет санкций против РФ из-за отказа Венгрии

Будапешт не поддержал введение 13-го пакета санкций против Москвы на встрече послов стран — членов ЕС, где планировали окончательно согласовать очередной пакет рестрикций. Источник Financial Times сообщил, что Венгрия не согласилась «из-за китайских компаний». В ЕС хотят согласовать пакет до 24 февраля — годовщины спецоперации России на Украине. Ранее руководство альянса грозило лишить Венгрию права голоса или даже «разрушить экономику» страны в случае несогласия с мнением подавляющего большинства стран объединения по вопросу помощи Украине.

Очередная блокировка

Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России на встрече послов стран объединения, написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение высокопоставленных европейских чиновников.

Как отметили собеседники издания, Венгрия стала единственной из 27 стран политического объединения, проголосовавшей против на встрече послов стран-членов ЕС, которая состоялась 14 февраля.

«Венгры не согласились из-за китайских компаний», — рассказал один из чиновников, не уточнив, как именно повлияло наличие предприятий КНР в новом списке рестрикций.

По данным источника газеты, посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений. Сторонники принятия санкций надеются достичь соглашения к 24 февраля, добавили в Financial Times.

Позиции сторон

3 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.

Венгрия постоянно пытается блокировать решения руководства ЕС, направленные против России. Сделать это удается не всегда. Например, Будапешт не стал препятствовать выделению Украине финансовой помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года, за принятие которого проголосовали 1 февраля. Новый пакет помощи Киеву согласовали не с первого раза — Венгрия с декабря накладывала на него вето.

По данным Reuters, до голосования руководство ЕС и лидеры стран сообщества провели консультации с участием венгерского премьера Виктора Орбана. Там они надавили на политика, предложив ему «выбрать сторону» в конфликте России и Украины. По информации Financial Times, ЕС разрабатывал план подрыва экономики Венгрии, если она продолжит сопротивляться выделению финансирования для Украины.

Как пишет газета Corriere della Sera, также Орбану пригрозили лишением права голоса в ЕС в случае отказа поддержать оказание финансовой помощи Киеву. Это возможно в случае применения статьи 7 (параграф 2) Устава ЕС, которая подразумевает лишение голоса (а, значит, вето), то есть фактическое устранение от принятия решений.

13-й пакет санкций

Очередные ограничительные меры ЕС против российской стороны подразумевают введение санкций против почти 200 физических лиц и организаций из России и других стран, которые, по версии европейских стран, сотрудничают с российской военной промышленностью.

По информации агентства Bloomberg, в новый список ограничений вошли три китайских компании, а также фирмы из Гонконга, Сербии, Индии и Турции. В частности в перечне присутствуют судоходные компании, которые, как полагают в ЕС, обеспечивают доставку боеприпасов из Северной Кореи в Россию. В числе физлиц в списке указаны несколько военных и чиновников, в том числе бывший сотрудник службы безопасности президента, а сейчас — губернатор Тульской области, генерал-полковник Алексей Дюмин.

Обсуждение 13-го санкционного пакета начали вести с середины января. Послы стран сообщества на встрече 17 января обговаривали возможность расширения существующих санкционных списков, введения дополнительных торговых ограничений, также обсуждали меры по борьбе с обходом рестрикций.

Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что альянс намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине — к 24 февраля. По данным Reuters, чтобы успеть принять санкции к этому времени, Еврокомиссия не включит в пакет новые запреты на импорт товаров.