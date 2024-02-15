«Опасный он человек». Путин поделился впечатлениями от интервью с Карлсоном Путин заявил, что не ему судить о содержательности интервью с Такером Карлсоном

Владимир Путин заявил, что «не испытал полного удовольствия от интервью» с Такером Карлсоном из-за отсутствия острых вопросов. Глава государства охарактеризовал журналиста как человека «опасного» и подчеркнул, что он не дал ему повода остро отвечать. Карлсон, как признался Путин, оказался терпеливым слушателем, хотя и пытался периодически перебивать президента.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ему решать, насколько содержательным было его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. По его мнению, это зависит от зрителей и читателей. Своими впечатлениями об этой встрече Путин поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Насколько это было в конечном счете содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала — они должны сделать свой вывод», — сказал глава государства.

Глава государства признался, что не испытал полного удовольствия от интервью, так как не имел возможности вести острый диалог с Карлсоном. Он подчеркнул, что американский журналист оказался терпеливым. «Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», — заключил Путин.

Карлсон — опасный человек

Путин также назвал Карлсона «опасным человеком» из-за его выбора тактики терпеливого слушателя. «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», — сказал президент. Путин ожидал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. По словам президента, он не просто был готов к этому, а скорее ждал такой реакции, потому что это дало бы ему возможность отвечать на том же уровне и это «придало бы беседе определенную остроту».

«Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», — рассказал президент.

Об оценках интервью на Западе

Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью, и поблагодарил за это Такера Карлсона как посредника в коммуникации.

«Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают — хорошо», — сказал он.

Западные СМИ после публикации интервью раскритиковали работу американского журналиста. Например, немецкое издание Spiegel отметило, что Карлсон почти не задавал острых вопросов и долго выслушивал высказывания президента и его «оправдания» в отношении причин военной операции на Украине. Британское Би-би-си посчитало, что в Кремле надеются на то, что из-за интервью конгрессмены-республиканцы прислушаются к нарративу Москвы, а американский Politico напомнил о том, что Карлсон, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, был выбран из-за его дружественной Москве позиции по конфликту.

Комментируя оценки интервью, Песков заявил, что западной аудитории повезло, что Карлсон не задал острых вопросов. По его словам, Кремль обратил внимание на критику Карлсона из-за отсутствия острых вопросов. «Я скажу так: возможно, западной аудитории повезло, что Карлсон не настаивал на острых формулировках, <...> потому что если бы вопросы были еще более острыми, то и ответы были бы соответствующие», — отметил Песков.

Угроза ареста Карлсона

Говоря о возможной угрозе ареста журналиста Карлсона в США после его интервью, президент отметил, что «это было бы печально», но добавил, что Карлсон знал, на что шел. Путин напомнил, что в США уже давно находится в тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «и о нем уже почти никто не вспоминает».

«Но, правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке», — предположил глава государства.

По его словам, применение санкций против Карлсона «показало бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США».

Интервью Карлсона с Путиным вышло в ночь на 9 февраля и стало первым разговором иностранного журналиста с Путиным после начала военной операции на Украине. Большая часть материала посвящена обсуждению СВО на Украине. Сам Карлсон рассказывал, что его целью было донести позицию России до американцев. В Кремле отметили, что интервью представляет хорошую возможность для того, чтобы ознакомиться с мировоззрением России.