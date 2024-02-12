«Он хочет выйти из этой войны». Какие выводы сделал Карлсон после интервью с Путиным Карлсон: Путин готов к компромиссу и хочет закончить конфликт на Украине

Президент России хочет завершить военные действия на Украине и, как любой политик, готов искать для этого компромисс, заявил американский журналист Такер Карлсон. Также он рассказал, что имел с Владимиром Путиным неформальную беседу, но не раскрыл подробности. Кроме того, журналист уверен, что Москве не нужна Польша, а Киев никогда не вернет себе Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и готов к компромиссу, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По словам журналиста, у него был разговор с Путиным не под запись после интервью. Карлсон ответил утвердительно на вопрос, почувствовал ли он во время встречи, что Путин «хочет или может» пойти на компромисс в конфликте.

«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, США в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И Путин в их числе [лидеров, готовых искать компромисс]. <...> Прежде всего, Путин хочет выйти из этой войны», — считает американский журналист.

В то же время он отметил, что длительность конфликта не повлияет на увеличение открытости российского лидера к переговорам.

В целом Путин решил начать военный конфликт на Украине в ответ на то, что CША были согласны на вступление Украины в НАТО, сделал вывод Карлсон. Журналист заявил, что российский президент сам сказал об этом в интервью.

Присоединение Украины к альянсу американец назвал «синонимом плана размещения ядерного оружия на границе с Россией». Американские же политики, по мнению Карлсона, ошибочно полагают, что Путин стремится расширить российские границы и присоединить территории.

«Если вы добровольно приходите ... и говорите: «Эй, [президент Украины Владимир] Зеленский, почему бы вам не позволить нам разместить ядерное оружие на границе с Россией?», вы готовитесь к войне, потому что знаете, что это красная линия», — сообщил Карлсон.

На вопрос, почему он не расспросил Путина о начале военных действий более подробно, журналист отшутился. Он ответил, что начал интервью с вопроса о вводе российских войск, но российский президент вместо ответа «прочитал тридцатиминутную лекцию о Екатерине Великой и Руси».

Журналист добавил, что не задавал острые вопросы Путину, например, об оппозиционере Алексее Навальном, потому что американские СМИ и так много об этом говорят. Его же задачей было понять точку зрения Путина на мир. Сам он не защищает Путина и не его фанат, уточнил Карлсон.

«Я хочу узнать, каков Владимир Путин и что он думает о конфликте, который меняет мир и жутко вредит экономике моей страны. <...> Я всего лишь хотел узнать, что он [Путин] думает, это было главной целью», — подчеркнул Карлсон.

Говоря о предполагаемых планах президента РФ, журналист указал, что тот не хочет нападать на Польшу. По его мнению, в этой стране нет ничего, что могло бы быть «нужным» Путину. Однако американские политики убеждают людей в обратном, возмущается журналист.

Что касается украинского конфликта, американец уверен, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Тех, кто полагает обратное, он назвал «еще детьми», которые не понимают происходящее.

Карлсон также высоко оценил промышленный потенциал России. По словам американца, он «гораздо глубже, чем мы думали».

«Нас уверяли, что Россия — это страна-бензоколонка с ядерным оружием. [Но] она довольно легко производит ракеты и снаряды, тогда как НАТО — нет. Нам стоит задуматься о том, что это значит», — призвал журналист.

Кроме того, американец высоко отозвался о Москве, где он побывал впервые и провел там восемь дней. По его оценке, российская столица «намного приятнее любого города» США. А именно, тут чище, безопаснее и «красивее эстетически». В Москве лучше, чем где-либо в США, архитектура, еда и услуги.

Особенно же американцу понравилось московское метро. Оно не только удобнее, но и безопаснее, поделился Карлсон. В Нью-Йорке некоторые не пользуются метрополитеном, потому что это небезопасно, отметил он. Когда метро настолько опасно, начинаешь спрашивать себя, в чем же выражается лидерство страны, резюмировал Карлсон.