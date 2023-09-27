Как русского генерала взорвали в Грозном в 1995 году

27 сентября исполняется 75 лет генерал-полковнику Анатолию Романову. В 1995 году в Грозном во время первой чеченской войны автомобиль, в котором он находился подорвался на фугасе. После покушения военный чудом выжил, но не может говорить и самостоятельно передвигаться. Ясности по поводу того, кто пытался убить Романова, нет до сих пор. «Газета.Ru» вспоминает о главной трагедии его жизни, участии в «черном октябре» 1993-го в Москве и чеченской кампании.

Роковой день

Во время первой чеченской войны 6 октября 1995-го в тоннель моста на площади Минутка в Грозном въехала колонна с российскими военнослужащими. Во время ее следования взорвался радиоуправляемый фугас, по мощности эквивалентный 30 килограммам тротила. В эпицентре взрыва оказался автомобиль генерала Анатолия Романова, руководившего Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне.

По словам одного из свидетелей трагедии, те, кто могли передвигаться, бросились к поврежденным машинам. Романова смогли позднее узнать среди раненых благодаря ремню с генеральской пряжкой и обручальному кольцу.

В тот день должны были состояться очередные переговоры с Асланом Масхадовым, одним из лидеров сепаратистов. В них должно было участвовать и военное командование региона.

Романов был тяжело ранен и впал в кому. Другие военные, находившиеся в машине, погибли.

Через почти два часа после взрыва мужчину доставили во Владикавказский госпиталь. У него диагностировали взрывную травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб, отек ствола головного мозга, кровоизлияние, перелом основания черепа; тяжелую травму груди с ушибом сердца и легких; закрытую травму живота с разрывом правой доли печени.

Жизнь после покушения

С 7 октября по 21 декабря 1995 года Романов находился в реанимации.

После ранения помощь ему оказывали врачи Военного клинического госпиталя им. Бурденко. Его начальник генерал-майор медицинской службы Вячеслав Клюжев впоследствии сказал: «Генерал Романов был практически убит. Его спасла своевременно оказанная медицинская помощь».

По состоянию на начало 2014 года генерал по-прежнему не может разговаривать, но реагирует на речь других людей мимикой, иногда взмахами рук. Он также способен понимать написанные на бумаге тексты.

Его физическое состояние удовлетворительное. В 2018 году его навещал и поздравлял с 70-летием президент России Владимир Путин.

close 100% Министр внутренних дел Владимир Рушайло и генерал Анатолий Романов в госпитале им. Бурденко, 2001 год Виталий Белоусов/ТАСС

Супруга генерала Лариса рассказывала в 2004 году, что Романов радуется приходу друзей и родных:

«Единственное, о чем он не хочет слышать, так это о войне. Он пресекал все попытки заговорить с ним о Чечне, солдатах, армии. Он не хочет больше знать о той стороне жизни, которая едва не погубила его».

Экс-глава МВД Анатолий Куликов в книге «Тяжелые звезды» предположил, что за покушением на генерала стоит Зелимхан Яндарбиев, ставший лидером сепаратистов после смерти президента Ичкерии (самопровозглашенного государственного образования, существовавшее после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР) Джохара Дудаева. Однако ясности по поводу того, кто пытался убить Романова, нет до сих пор.

«Черный октябрь»

До трагедии Романов был непосредственным участником важнейших событий в истории России.

К событиям «черного октября» — конституционного кризиса 1993 года генерал-майор Романов подошел в статусе замкомандующего внутренними войсками (ВВ) МВД — начальником Управления боевой подготовки ВВ. В те дни внутренние войска, как и другие воинские формирования, оказались перед выбором, чью власть поддержать: избранного президента Бориса Ельцина или Александра Руцкого, которого Верховный Совет назначил исполняющим обязанности лидера государства.

В своей книге «Тяжелые звезды» о событиях тех лет тогдашний начальник Романова Куликов описал собрание своих заместителей, где им доложили о возможности отказаться от выполнения задач по восстановлению конституционного порядка:

close 100% Анатолий Романов в Чечне, 1995 год Подлегаев/РИА Новости

«Вечером собрал своих заместителей и объявил, что если кто-нибудь из них не считает возможным выполнять поставленные задачи, может тотчас покинуть службу. Никто за это преследоваться не будет. К счастью, ни один из заместителей не отказался. Наоборот, встал генерал Анатолий Романов и твердо сказал: «Мы в одной команде. Будем выполнять распоряжения командующего!».

В дни «черного октября» Романов находился на передовом командном пункте в мэрии Москвы, возле Белого Дома и, в том числе, 4 октября руководил его штурмом. Несмотря на «высоту» звания и грозный облик подразделения, возможности ВВ МВД были ограничены. Как вспоминал Куликов, «оппоненты обвиняли нас в том, что мы наводнили Москву спецназом, что наши бойцы были увешаны оружием с головы до ног. Нет, не было этого.

Резиновые палки, щиты — вот вооружение военнослужащего ВВ в те дни. Перед разъяренной толпой с кольями и пустыми бутылками в руках он еще мог выстоять, но был абсолютно уязвим для огнестрельного оружия».

close 100% Встреча командующего объединенной группировкой федеральных войск в Чечне Анатолия Романова и начальника вооруженных сил Чечни Аслана Масхадова, 1995 год Тамара Замятина/ТАСС

Указом президента РФ от 07.10.1993 г. № 1601 «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни» Романова наградили орденом «За личное мужество».

Бывший народный депутат Верховного Совета Евгений Тарасов называл Романова «участником расстрела 1993 г. <...>, мучителем узников стадиона «Красная Пресня» (там происходили вооруженные столкновения).

В книге Эдуарда Эдокова «Знаменосец. Война и мир генерала Романова», напротив, приводятся слова экс-главкома ВВ МВД Вячеслава Овчинникова, который отмечал, что Романов «брал на себя ответственность в обстановке безволия и выжидания, проявленных многими представителями высокой государственной власти, и, взяв ее, делал все возможное для спасения жизни москвичей и водворения порядка на столичных улицах».

close 100% Люди на крыше жилого дома на Кутузовском проспекте наблюдают за обстрелом Дома Советов Российской Федерации в Москве, 1993 год Игорь Зотин/ТАСС

Штурм Самашек

Во время войны в Чечне Романов был на вершине карьеры. В октябре 1994 года Романов принял командование над войсковой оперативной группой внутренних войск на Северном Кавказе, тогда же был повышен до генерал-лейтенанта. В декабре его группировка вошла в Чечню, участвовала в штурме Грозного.

Одним из ярких эпизодов войны для Романова стал штурм села Самашки силами ВВ, ОМОНа и СОБРа 7 — 8 апреля 1995 года. На западе Чечни им предстояло ликвидировать «осиное гнездо» террористов.

6 апреля село было окружено. Романов потребовал от жителей сдать имеющееся у них оружие — 265 автоматов и БМП — информация об этом была получена через агентурную сеть. Кроме того, в селе, по разным сведениям, скрывалось около 50 боевиков. Жители села и правозащитники заявляли, что оружия в населенном пункте нет, однако старейшины попросили три дня на поиски оружия. Переговоры зашли в тупик и внутренние войска попросили жителей покинуть село, проводя «фильтрацию» подозрительных личностей.

close 100% Площадь Минутка в Грозном охраняется войсками МВД, 1995 год Геннадий Хамельянин/ТАСС

Вечером 7 апреля после минометного обстрела начался штурм села. Со стороны МВД действовало около 350 человек, со стороны террористов, по данным ведомства, — 300.

«В общей сложности русские при штурме потеряли 17 человек убитыми и умершими от ран, согласно поименным спискам 53. По данным парламентской комиссии, в общей сложности было разрушено около пятидесяти домов и погибло три десятка мирных жителей Самашек. Данные о потерях боевиков крайне противоречивы — от четырех человек до более чем сотни убитыми»,

— пишет историк Евгений Норин в книге «Чеченская война».

Утром 8 апреля началась зачистка села. Местные жители утверждали, что силовики избивали их, обстреливали дома. Однако, судя по всему, отмечает Норин, военнослужащим оказывалось вооруженное сопротивление. По данным правозащитников «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов), в Самашках погибло 90 мужчин и 13 женщин (доля боевиков среди них неизвестна); в Моздокский фильтрационный пункт было доставлено 83 человека, из которых 65 отпущены, как невиновные.

Кроме того, Романов участвовал в переговорах с представителями Ичкерии. Одним из результатов переговоров была договоренность о прекращении огня. Стремление пойти на мировую сыграло в судьбе Романова трагическую роль.