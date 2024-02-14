«Ничего об Украине без Украины». Почему США отказываются от переговоров с Россией В Госдепе опровергли данные о переговорах с РФ по заморозке конфликта на Украине

США отвергают предложения России о заморозке конфликта на Украине. Ранее агентство Reuters сообщило, что Москва через посредников передала Вашингтону предложение прекратить боевые действия на текущих позициях без уступок, однако Вашингтон на это не согласился. В Госдепе отрицают, что подобные переговоры имели место и подчеркивают, что не будут ни о чем говорить без участия Киева.

США не вступали и не планируют вступать в переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявили в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Reuters о том, что Вашингтон отказался рассматривать предложение Москвы по заморозке конфликта, сообщает РБК.

Согласно источникам агентства, Россия через посредников предложила прекратить боевые действия на текущих позициях без каких-либо территориальных уступок Украине.

«Ничего об Украине без Украины»

В ответе Госдепартамента сказано, что США не стали бы поддерживать «принуждение Украины отдать территорию». В ведомстве также подчеркнули, что завершение конфликта зависит не от Вашингтона.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — заявили в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по их мнению, Россия не выражает стремления к завершению конфликта в ближайшем будущем, а, наоборот, намерена «полностью подчинить Украину и ее народ». Там также добавили, что Москва публично подавала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», однако ничего не указывает на то, что «Россия реально готова вступить в какие-либо переговоры, предполагающие отказ от ее максималистских требований».

О предложении России

Источники Reuters ранее рассказали, что Владимир Путин через ближневосточных посредников (каких именно — не уточняется) предложил США установить перемирие на Украине. Это предложение обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана. Предполагалось, что Салливан обсудит идею с Юрием Ушаковым, помощником российского президента.

В январе этого года Ушаков позвонил советнику Белого дома, однако последний отказался вести диалог о прекращении огня без участия Киева. Позиция Соединенных Штатов разочаровала Москву, и теперь она не видит смысла в дальнейших подобных контактах.

Посредники, как отмечает Reuters, встречались в Турции в конце 2023 года. Как в Госдепартаменте, так и в других официальных кругах, отрицается наличие как официальных, так и неофициальных контактов между сторонами.

Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине. Во время собрания коллегии министерства обороны 19 декабря он заявил о возможности диалога с Киевом, Брюсселем и Вашингтоном при условии учета интересов России.

«Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Это должны понять и на Украине, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. А мы будем действовать, исходя из своих интересов», — подчеркивал тогда Путин.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин также выразил надежду на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но отметил, что Украина отказалась от них «по указанию из Вашингтона». В том же интервью Путин подчеркивал, что мир на Украине возможен только тогда, когда Россия достигнет целей спецоперации. Одной из них президент назвал денацификацию.

Власти Украины в свою очередь отвергли возможность каких-либо территориальных уступок. Президент страны Владимир Зеленский также заявил, что необходимо избегать заморозки конфликта, поскольку это может привести к возобновлению боевых действий в дальнейшем.

Усилия посредников

Предложения о посредничестве в украинском конфликте неоднократно выдвигал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С этой инициативой он обращался как к Путину, так и к Зеленскому.

Накануне он заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для прекращения боевых действий на Украине.

«Уверен, Турция и далее будет работать в этом контексте на достижение результата для урегулирования этого и других конфликтов», — заявил Эрдоган.

По словам посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского, о готовности выступить посредником на мирных переговорах России и Украины заявлял также папа Римский Франциск.

Он отметил, что Россия после начала СВО получила от понтифика предложение о посредничестве в установлении диалога с Украиной, которое неоднократно было озвучено и впоследствии. Как сказал дипломат, реальным препятствием для ведения переговоров является отрицание их необходимости со стороны украинских властей и коллективного Запада, «безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр».

Переговорный тупик

После прекращения переговоров весной 2022 года власти России и Украины неоднократно высказывали готовность к дипломатическому разрешению конфликта, однако они выдвигали противоположные тезисы.

Москва отклоняет любые мирные инициативы, которые не признают ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Среди других требований — признание нейтрального статуса и проведение денацификации Украины. С свою очередь Киев согласен на начало диалога лишь при условии вывода российских войск к границам 1991 года и официальной фиксации завершения конфликта. Украинские власти не намерены отказываться от своего стремления вступить в НАТО.