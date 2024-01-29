«Голодранный шабаш»: Захарова заявила, что на вечеринку Ивлеевой специально позвали СМИ Собчак рассказала, что Никита Михалков показал Путину видео с «Vacio в носке»

Захарова возмутилась из-за того, что организаторы «голодраного шабаша» в Мутаборе сами пригласили СМИ на мероприятие, а теперь говорят, что фото и видео «приватного» мероприятия просто утекли в сеть. По мнению Захаровой, нельзя говорить о том, что власти узнали о вечеринки «из-за, прости Господи, доносов». В то же время, на мероприятие писали множестве официальных жалоб разные известные общественники. В том числе, на нее донесли лично Путину. Сделал это, как сегодня заявила Собчак, режиссер Михалков. Он показал президенту видео с рэпером Vacio в одном носке.

Организаторы «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой в московском Мутаборе сами пригласили прессу на мероприятие, а потом жалуются, что кадры «слили в сеть» без их желания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

«Тихо млею, когда читаю про «приватный» характер голодраного шабаша. <...> Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. <...> Судя по составу медиа, организаторы очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория», — отметила Захарова.

О каких именно СМИ речь, она не уточнила, но приложила фото с мероприятия. На них Ивлеева и журналистка Ксения Собчак, бывшая на вечеринке гостем, общаются с журналистами телеканалов Муз-ТВ, RU.TV, Musiс Box Russia.

close 100% «Мария Захарова»' class="item-image" > Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак Телеграм-канал «Мария Захарова»

Представитель МИД обвинила «организаторов шабаша» в том, что те говорят про «закрытое мероприятие», которое «поневоле» просочилось в интернет.

«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?», — возмутилась Захарова.

Между тем, вечеринка в Мутаборе вызвала целую волну доносов. Так, на нее отправили официальные жалобы властям консервативное православное движение «Сорок сороков», правые активисты «Зов народа», депутат Думы Мария Бутина. Свою руку также приложил активист Виталий Бородин, и раньше известный массовыми доносами на звезд.

Все они требовали проверок вечеринки от разных органов: МВД, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и Минкульта. Формулировки при этом были в одном духе, но с разными уточнениями. «Сорок сороков» обратило внимание на то, что мероприятие «дискриминирует всю власть» перед президентскими выборами. Пресс-секретарь «Зов народа» Антон Еговцев подчеркнул, что звезды демонстрировали в клубе роскошь, пока в стране «по крупицам» собирают деньги солдатам на теплые носки.

«Когда наша страна по крупицам собирает бойцам деньги на квадрокоптеры и теплые носки, представители шоу-бизнеса демонстрируют свою роскошь, всячески показывая, что в нашей стране нет боевых действий. <...> Эти люди не ценят бойцов, не ценят их жизни. Мы не против веселья, но оно должно быть в рамках разумного, чтобы не стало плевком в лицо наших бойцов», — возмущался Еговцев.

Депутат Бутина и Бородин, в свою очередь, усмотрели на вечеринке незаконную пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Бутина также посчитала, что мероприятие нарушает президентский указ 2022 года о «политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Среди прочего, на вечеринку донесли лично президенту России Владимиру Путину, заявила 28 января Собчак. По ее словам, режиссер Никита Михалков показал Путину видео с рэпером Vacio, который пришел в клуб только в кроссовках и носке на половых органах.

«Не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку. Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», — сообщила Собчак в Telegram.

Она уточнила, что узнала о причастности Михалкова от двух источников, которые рассказали об этом «уверенно и с подробностями». «Спасибо за бдительность [Михалкову], от [наших] извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны», — резюмировала Собчак.

Михалков в ответ написал в Telegram, что у него есть «более интересные и важные темы для обсуждения» с Путиным, чем «геронтологический праздник жизни» в Мутаборе. Он добавил, что возможность встретится и пообщаться с президентом выпадает ему нечасто.

«Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают все, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать», — сообщил режиссер.

Пресса на «голое» мероприятие в Мутаборе, по данным Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, действительно была приглашена официально. Организатором выступило ивент-агентство DEPARTÁMENT. По информации канала, оно через учредителей связано с крупнейшей российской инвестиционной компанией АФК «Система» и проводит многие мероприятия как самой «Системы», так и МТС. Журналистов на вечеринку Ивлеевой зазывала партнер агентства Софья Герштейн, отвечающая за все мероприятия «Системы». Она «организовывала съемку участников вечеринки десятком представителей СМИ», подчеркнул ВЧК-ОГПУ.

Среди звезд на «голой вечеринке» был вице-президент МТС Игорь Мишин, утверждает канал. При этом из материалов доследственной проверки вечеринки убрали все упоминания DEPARTÁMENT и написали только, что «модератором» была Ивлеева, как выяснил ВЧК-ОГПУ.

На фоне массовых доносов и проверок со стороны властей некоторых участников вечеринки начали «отменять». Сам МТС в итоге убрал Ивлееву из рекламы своей юбилейной акции и снял с телеэфира свой рекламный ролик с ее участием. Собчак говорила, что Первый канал и ВГТРК в последний момент вырезали из «Голубых огоньков» и всех новогодних программ тех, кто был замечен на мероприятии.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий [после вечеринки в Мутаборе]. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», — призналась журналистка 4 января.