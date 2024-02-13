Военная операция на Украине, день 720-й

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Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина даже с помощью западных стран не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у нее нет промышленного потенциала.

«И у нее [Украины] нет людей, у России население на 100 млн больше, чем у Украины. Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — добавил Карлсон.