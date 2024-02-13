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Политика

Военная операция на Украине, день 720-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 720-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить даже с помощью Запада, и предрек деградацию экономики США и Германии. Замом главкома ВСУ Александра Сырского стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе полковник Вадим Сухаревский. Сенат конгресса США решил провести финальное голосование по выделению финансирования для Израиля и Украины на этой неделе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:13

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что обвиняемые в нападении на участника СВО школьники, находятся на профилактическом учете. Якобы в конца января подростки приехали к мужчине из-за долга и избили его.

08:07

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина даже с помощью западных стран не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у нее нет промышленного потенциала.

«И у нее [Украины] нет людей, у России население на 100 млн больше, чем у Украины. Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — добавил Карлсон.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 720-го дня специальной военной операции России на Украине.

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