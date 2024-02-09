Байден заявил, что у него хорошая память. И тут же перепутал президентов Египта и Мексики Байден в ответ на доклад спецпрокурора заявил, что у него нет проблем с памятью

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет проблем с исполнением своих обязанностей. Это произошло после того, как в отчете спецпрокурора главу Белого дома назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Американского лидера не раз ловили на ошибках и оговорках. Недавно он рассказывал, что общался с европейскими политиками, которые уже умерли.

Президент США Джо Байден выступил с незапланированным обращением после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, где говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трансляция речи велась на YouTube-канале Белого дома.

В докладе американского президента назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Журналисты поинтересовались, как Байден относится к таким характеристикам.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, я знаю, что делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», — заявил глава США.

Другой корреспондент спросил у Байдена, насколько серьезны его проблемы с памятью и может ли он исполнять свои обязанности.

«Моя память настолько плоха, что я позволил вам говорить. С моей памятью все хорошо. Моя память... Посмотрите, чего я добился за время президентства» — резко ответил американский президент.

В отчете спецпрокурора утверждалось, что Байден, общаясь со следователями, не мог вспомнить некоторые факты из своей биографии. В том числе, когда он занимал должность вице-президента США (2009–2017 годы) и когда умер его старший сын Бо (он скончался в 2015-м от рака головного мозга).

Во второй части выступления президент США затронул тему конфликта Израиля и ХАМАС. Комментируя гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Байден по ошибке назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

«Думаю, как вы знаете, изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь (гуманитарные грузы в сектор Газа доставлялись через египетский КПП «Рафах»). Я поговорил с ним и убедил открыть их», — отметил глава Белого дома.

Журналисты обратили внимание, что Байден, говоря о Сиси, вероятно, имел в виду совершенного другого человека — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Потому что после президент Америки заявил, что ему удалось уговорить «Биби (прозвище Нетаньяху. — прим. «Газета.Ru») открыть посты с израильской стороны».

Разговоры с мертвыми и бесконечные оговорки

Байден не раз допускал оговорки в своих высказываниях. В июле 2022 года во время своего визита в Израиль американский президент заявил, что продолжает хранить в памяти «правду и честь Холокоста». Глава Белого дома перепутал слова «честь» (honor) и «ужас» (horror).

В ноябре 2022-го Байден выступал во Флориде — в своей речи он назвал ураган, обрушившийся на штат, «Иваном», а не «Иэном», снова забыл, от чего умер его сын, и перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке.

«Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке… простите, войны на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын», — оправдывался президент США.

Выступая в канадском парламенте в марте 2023-го, Байден поблагодарил Оттаву за согласие принять 15 тыс. мигрантов из стран Южной и Центральной Америки. Однако вместо Канады американский президент отметил в своей речи Китай, писала New York Post.

«Сегодня я приветствую Китай за активизацию... Простите меня, я аплодирую Канаде. Вы можете сказать, мол, что это я так часто думаю о Китае. Но я пока не буду вдаваться в подробности», — сказал глава Белого дома.

В сентябре 2023-го президент США нелепо пошутил о войне во Вьетнаме, выступая в Ханое.

«Сейчас же вечер, да? Один из моих подчиненных спросил: «Помните эту знаменитую песню «Доброе утро, Вьетнам»? Что ж, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро, Америка», — начал свою речь Байден.

Глава Белого дома ошибся и в неудачной шутке. Дело в том, что «Доброе утро, Вьетнам» — это не песня, а фильм с Робином Уильямсом, который рассказывает о ведущем радиостанции вооруженных сил США, поднимающем настроение американских солдат во время вьетнамской войны. За оговорку и циничный юмор президента США позже раскритиковали в X.

Во время своей нынешней предвыборной кампании Байден уже дважды перепутал европейских лидеров. Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, который в речи Байдена стал главой Германии.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?», — рассказал американский лидер.

На мероприятии в Нью-Йорке президент США вспомнил, как в 2021 году общался с канцлером ФРГ Гельмутом Колем (который умер в 2017-м). Агентство Bloomberg отметило, что Байден перепутал Коля с Ангелой Меркель. После он еще раз повторил эту ошибку.