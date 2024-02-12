Военная операция на Украине, день 719-й

Россия запросила проведение на 12 февраля — годовщину минских соглашений — заседания СБ ООН по Украине.
Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел очередное процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. 67 сенаторов поддержали решение, 27 выступили против.
Над поселком Майский Белгородской области сбит дрон, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В подконтрольных Киеву Харькове и Павлограде произошли взрывы, об этом сообщает «Страна.Ua».
Сигнал воздушной тревоги звучал в Николаевской области.