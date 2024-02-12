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Политика

Военная операция на Украине, день 719-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 719-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В подконтрольных Киеву Харькове и Павлограде произошли взрывы. Над поселком Майский Белгородской области сбит дрон. Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел процедурное голосование в сенате американского конгресса. Россия запросила проведение заседания СБ ООН по Украине на 12 февраля — годовщину Минских соглашений. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:27

Россия запросила проведение на 12 февраля — годовщину минских соглашений — заседания СБ ООН по Украине.

08:18

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел очередное процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. 67 сенаторов поддержали решение, 27 выступили против.

08:13

Над поселком Майский Белгородской области сбит дрон, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:04

В подконтрольных Киеву Харькове и Павлограде произошли взрывы, об этом сообщает «Страна.Ua».

Сигнал воздушной тревоги звучал в Николаевской области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 719-го дня специальной военной операции России на Украине.

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