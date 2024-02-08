Военная операция на Украине, день 715-й

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ЕС не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — сказал Боррель в эфире украинского телеканала «Рада».