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Политика

Военная операция на Украине, день 715-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 715-й день

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: Боевое слаживание инженеров-саперов в зоне СВО

: Боевое слаживание инженеров-саперов в зоне СВО

Дмитрий Ягодкин/ТАСС
В Одессе и Николаеве произошли взрывы. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания. ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов, заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:23

У украинской армии наблюдается серьезная нехватка вооружений, в первую очередь она ощущается в артиллерии, сообщил американской газете The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины. По данным собеседника издания, на один выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд приходится десять российских.

09:22

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08:42

Турецкая сторона в ходе визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

08:21

Ночью над Крымом был сбит украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

08:14

ЕС не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — сказал Боррель в эфире украинского телеканала «Рада».

08:11

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания.

«Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки, а также необходимостью повышения законности, правопорядка и дисциплины в войсках», — сказал Рогозин ТАСС.

08:10

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

08:05

В Одессе и Николаеве произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

В Одессе повреждены два здания, никто не пострадал, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

В Николаеве зафиксировано возгорание в частном секторе, рассказал мэр Александр Сенкевич.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 715-го дня специальной военной операции России на Украине.

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