Военная операция на Украине, день 715-й

У украинской армии наблюдается серьезная нехватка вооружений, в первую очередь она ощущается в артиллерии, сообщил американской газете The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины. По данным собеседника издания, на один выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд приходится десять российских.
Турецкая сторона в ходе визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
ЕС не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — сказал Боррель в эфире украинского телеканала «Рада».
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания.
«Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки, а также необходимостью повышения законности, правопорядка и дисциплины в войсках», — сказал Рогозин ТАСС.
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В Одессе и Николаеве произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.
В Одессе повреждены два здания, никто не пострадал, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
В Николаеве зафиксировано возгорание в частном секторе, рассказал мэр Александр Сенкевич.