Зеленский уволил Залужного. Кто теперь возглавит ВСУ?

Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного, однако The Times писала, что он отказался от должности — как и другой претендент, руководить военной разведки Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ), сняв с этого поста Валерия Залужного.

«С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, у Сырского за плечами успешный опыт обороны Киева и проведения операции в Харьковской области.

На руководящие должности в ВСУ также претендуют бригадные генералы Андрей Игнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, а также полковники Павел Палисой и Вадим Сухаревский. Украинский президент заявил, что хочет после смены командования добиться единого взгляда на ведение боевых действий у солдат и Генштаба.

Кто такой Сырский?

Александр Сырский — уроженец села Новинки Владимирской области. Родился в 1965 году. Получил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище, переехал жить на Украину в 1980-х.

С 2013 года был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, где отвечал за сотрудничество с НАТО. В 2015 году был командиром во время боев за Дебальцево на востоке Украины. Эти боевые действия стали неудачными для ВСУ, в итоге город перешел под контроль ДНР. Через год возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, еще через год — штаб «антитеррористической операции» (так на Украине называют военную операцию в Донбассе). С 5 августа 2019 года командовал Сухопутными войсками ВСУ.

О возможном назначении Сырского на пост главкома ВСУ в конце января сообщила газета The Times. Кроме него на этот пост рассматривали начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. «Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», – писала The Times.

После объявления о назначении Сырского главкомом американская газета The Washington Post сообщила, что обычные украинские солдаты особенно не любят нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины, «многие считают его командиром советского образца».

Что будет с Залужным?

Украинский лидер выразил благодарность Залужному за два года работы на посту главкома ВСУ, а также поблагодарил «всех украинских воинов, которые героически вытаскивают эту войну на себе». Бывшему главнокомандующему ВСУ Зеленский, по его словам, предложил и дальше быть «в команде украинского государства».

«Задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал Залужный в своем Telegram-канале, отметив, что было решено «изменить подходы и стратегию».

Он выразил благодарность команде генерального штаба Украины, министерства обороны и президента. Какую именно должность он теперь займет, Залужный не уточнил.

Разговоры о возможной отставке Залужного продолжались с конца 2023 года — после публикации The Time о конфликте между Зеленским и Залужным. Позднее журналист Саймон Шустер в своей книге о Зеленском, опубликованной в январе 2024 года, написал, что тот беспокоился из-за того, что Залужный может стать его конкурентом на выборах президента страны. Также президенту не нравилось, как главком провел контрнаступление. В Киеве информацию о смещении Залужного не опровергали и не подтверждали.

5 февраля депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что, по его информации, Залужный якобы дал согласие занять пост посла Украины в Великобритании. По сообщениям Financial Times, Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника после отставки. Еще одной возможной должностью называли пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.