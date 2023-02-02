Доказательств нет, но есть теории. Кто ответит за взрыв на «Северных потоках»

Расследование ФРГ взрывов на газопроводах «Северный поток» пока не продвинулось вперед, пишут британские СМИ. Однако журналисты утверждают, что немецкие следователи «не исключают, что за диверсией могло стоять некое западное государство – чтобы обвинить Россию». Анонимный западный аналитик также назвал «странным» тот факт, что спустя месяцы после крупной атаки на инфраструктуру известно так мало.

Убедительных доказательств причастности какого-либо государства к взрывам на трубопроводах «Северный поток» в Балтийском море пока не обнаружено. Об этом сообщает британская газета Times.

«Спустя четыре месяца [после взрывов] ни одно из трех независящих друг от друга расследований – Дании, Германии и Швеции – не дало четкого ответа, кто может быть ответственным за атаку», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, тишина вокруг расследований, в ходе которых используются спутники, субмарины и подводные сенсоры, привела к появлению разнообразных слухов и «спорадических обвинений в покрывательстве» ответственных.

При этом немецкие следователи не исключают версию, что за взрывами может стоять одно из государств Запада, пишет Times.

«Немецкое расследование до сих пор не продвинулось вперед, и чиновники ФРГ еще не обнаружили никаких убедительных доказательств. Однако, как полагает The Times, [немцы] остаются открытыми для теорий о том, что западное государство осуществило взрыв с целью обвинить в этом Россию», — говорится в статье.

Британские журналисты также напомнили, что 23 источника в дипломатических корпусах и разведках девяти стран Запада ранее заявляли американской газете The Washington Post, что доказательств причастности России ко взрывам по-прежнему нет. Некоторые же утверждали, что РФ и вовсе «не виновата».

«Западный аналитик, попросивший не называть его имени, признался, что был удивлен скудостью информации, которую до сих пор предоставляли следователи. «Это была крупная инфраструктурная атака. Странно, что мы так мало слышали», — говорится также в статье Times.

1 февраля британское агентство Reuters также сообщило, что норвежская нефтегазовая компания Equinor связала санкции Евросоюза против РФ с замедлением расследования взрывов на «Северных потоках».

«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, соответственно, и санкционных правил ЕС», — отмечается в заявлении Equinor.

Пул ремонтного оборудования Объединения по ремонту трубопроводов и подводным работам (Pipeline Repair and Subsea Intervention, PRSI), который находится в ведении Equinor, соблюдает действующее законодательство, касающееся санкций. Поэтому компания уведомила оператора «Северных потоков» о том, что не сможет оказать содействие в расследовании взрывов.

22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» взорвал тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом исключительно через территорию Украины.

Он также заявил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но полноценного расследования нет — его просто «не ведут».

«Удивительно, но факт», — отметил он. Вместе с тем российский президент обратил внимание, что все признали теракт на «Северных потоках».

«Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — продолжил Путин.

По его словам, «ясно, что это было сделано при поддержке государств».

Путин также утверждал, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы «теми, кому это выгодно». По его словам, ответственных за взрывы на данных трубопроводах уже «ловили за руку» на подобном. До этого Путин заявил, что трубы «Северных потоков» были взорваны «англосаксами».