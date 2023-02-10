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Россия пригласила страны Латинской Америки и Персидского залива на станцию «Снежинка»

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов пригласил страны Латинской Америки и Персидского залива поучаствовать в работе международной арктической научной станции «Снежинка» в ЯНАО. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-офиса председательства России в Арктическом совете.

Как отметил Корчунов, слова которого привели в пресс-службе совета, внимание к Артике со стороны мировой общественности растет за счет потепления в этом регионе в четыре раза быстрее, чем на остальных территориях планеты. Такая климатическая ситуация создает условия для арктического судоходства.

В организации отметили, что «Снежинку» собираются превратить в первый в мире научно-образовательный комплекс, работающий на водородной энергии. В тестовом режиме работу хотят запустить в 2024 году.

В середине июня Корчунов сообщал, что проект «Снежинка» реализуют вне зависимости от участия в нем иностранных партнеров.

Во второй половине октября индийское издание EurAsian Times написало об усилении военного присутствия в районе Северного полюса со стороны России и США. Именно Арктика, как полагают эксперты издания, в будущем может стать «полем битвы» между двумя государствами.

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