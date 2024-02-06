Военная операция на Украине, день 713-й

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Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий в беседе с РИА Новости рассказал, что радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах существенно расширили над территорией России и продолжают это делать, особенно в местах, где сохраняется угроза.