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Политика

Военная операция на Украине, день 713-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 713-й день

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Александр Река/ТАСС
Российские средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, в Губкине повреждено четыре дома. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны России, если оно произойдет. Сотрудник Госдепа США Ведант Пател отказался отвечать на вопрос о сбитии Ил-76 из американского ЗРК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:18

08:23

Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий в беседе с РИА Новости рассказал, что радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах существенно расширили над территорией России и продолжают это делать, особенно в местах, где сохраняется угроза.

08:13

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател отказался прямо отвечать на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта с российским Ил-76. РИА Новости пишет, что вместо ответа на вопрос чиновник поинтересовался у журналиста, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

08:07

Премьер-Министр Великобритании Риши Сунак в беседе с телеканалом TalkTV заявил, что в случае нападения Москвы Лондон готов отразить атаку.

08:03

❗️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО поразили семь украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что атаке беспилотников подвергся город Губкин, в результате чего там повредило четыре дома.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 713-го дня специальной военной операции России на Украине.

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