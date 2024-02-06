Военная операция на Украине, день 713-й

Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий в беседе с РИА Новости рассказал, что радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах существенно расширили над территорией России и продолжают это делать, особенно в местах, где сохраняется угроза.
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател отказался прямо отвечать на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта с российским Ил-76. РИА Новости пишет, что вместо ответа на вопрос чиновник поинтересовался у журналиста, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».
Премьер-Министр Великобритании Риши Сунак в беседе с телеканалом TalkTV заявил, что в случае нападения Москвы Лондон готов отразить атаку.
❗️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО поразили семь украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что атаке беспилотников подвергся город Губкин, в результате чего там повредило четыре дома.