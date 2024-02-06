Евросоюз сделает ВСУ частью своих военных сил

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу воспринимать армию и оборонную промышленность Украины как часть собственных сил. Она пообещала, что ВСУ добавят в «некоторые» европейские военные программы. Первый шаг уже сделан в виде обучения в Европе украинских солдат.

Евросоюз должен привыкнуть воспринимать Украину как часть собственных военных сил, постепенно ВСУ встроят в европейские программы, заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы уже включили Украину в процесс подготовки нашей собственной военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции Украины в некоторые наши военные программы», — рассказала глава Еврокомиссии.

Она призвала рассматривать ВСУ «как часть военных возможностей» Европы, а украинскую промышленность «как часть собственной военной промышленности» Европы. Фон дер Ляйен отметила, что включение Украины в общие военные программы обеспечит «совместимость сил, возможностей и коллективное военно-промышленное планирование».

Говоря о поддержке Киева, глава комиссии указала, что ЕС обучил более 40 тыс. украинcких cолдат и потратил на военную помощь €28 млрд . Она подчеркнула, что «впереди много страданий», но в будущем «Украина окажется среди» членов ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фон дер Ляйен.

«Дарю Урсуле девиз: «Делай с Украиной. Делай как Украина. Делай лучше Украины». Кстати, у Германии, судя по заявлениям немецких министров экономического блока, уже получилось», — написала Захарова в Telegram.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил, что Германия «становится беднее», «отстает» и больше «не конкурентоспособна». По итогам 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3%, а ее экономический рост в этому году составит 0,3%, а не 0,6%, как предполагалась ранее, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Глава Евросовета Шарль Мишель на выступлении в Европарламенте указал, что поставки оружия Украине — «это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями». По его мнению, каждый евро в поддержку Киева — это инвестиция в безопасность самого ЕС.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?», — обратился он к депутатам во время выступления.

Мишель добавил, что «Луганск — это Украина, Крым — это Украина».

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил на несколько месяцев отложить поставки боеприпасов в третьи страны, чтобы увеличить помощь Украине. Для остальных поставки не столь важны, потому что они не воюют, пояснил Боррель. «[Это] самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину», — подчеркнул он.

Сам Киев сейчас собирается провести аудит действий ВСУ за последние два года. В результате возможны «соответствующие» кадровые решения, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада». Так он прокомментировал возможное увольнение главкома Валерия Залужного. «Мы сейчас находимся в определенной стагнации... Надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация», — сказал Подоляк.

В своей статье, опубликованной в CNN, Залужный призвал перестроить армию Украины и создать «совершенно новую госсистему технологического перевооружения». Он считает необходимым отказаться от «устаревшего, стереотипного мышления» в области ведения боевых действий. «Мы думаем, что создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. Наши партнеры придерживаются того же мнения», — сказал командующий. Среди недостатков Украины он отмечал слабость международных санкций, значительное преимущество России в проведении мобилизации и «частичную монополизацию оборонной промышленности» в своей стране.