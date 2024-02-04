«Это не рынок и не базар». Венгрия не наложит вето на помощь ВСУ Венгрия не будет блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС

Венгрия не будет блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из Европейского фонда мира, однако не будет и участвовать в нем, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не поставляет Украине оружие и «не планирует это менять». При этом выделение Киеву €50 млрд финансовой помощи, согласованное 1 февраля, он счел допустимым, подчеркнув, что средства пойдут на социальные расходы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет препятствовать расширению бюджета Европейского фонда мира, который предназначен для оказания военной помощи Киеву, однако не будет участвовать в его работе.

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, поскольку это их собственная ответственность. <…> Мы, конечно, не будем участвовать в итоговом решении», — сказал Сийярто в интервью телеканалу VRT (здесь и далее — цитаты по Hirado).

Он заявил, что во время обсуждения расширения фонда на саммите Евросоюза 1 февраля, Венгрия не наложила вето, а использовала вариант, называемый «конструктивным воздержанием», дав понять, что не готова нести финансовое и какое-либо политическое «бремя такого рода».

При этом дипломат подчеркнул, что Будапешт устраивает решение ЕС о выделении Украине €50 млрд финансовой помощи в течение четырех лет. По его словам, венгерская сторона получила гарантию, что Киеву не достанутся деньги, предназначенные Будапешту. Кроме того, будет создан механизм проверки, чтобы увидеть, как Украина тратит средства, добавил он.

На реплику журналиста о том, что, по мнению многих людей, Венгрия «отступила, не получив никаких уступок», Сийярто ответил: «Это не рынок и не базар».

«Это не была сделка, мы никогда не путали эти вещи», — заключил он.

Глава МИД подчеркнул также, что для венгров самым главным было добиться того, чтобы Евросоюз не финансировал поставки оружия с участием Венгрии.

«Деньги, предназначенные для Украины, служат деятельности государства, они покрывают социальные и другие расходы, что очень важно, потому что мы одна из немногих стран ЕС, которые не поставляют оружие на Украину, и мы не планируем это менять», — заявил он.

«У нас с Украиной серьезный конфликт»

Журналист канала также спросил министра, почему президент страны Виктор Орбан до сих пор не встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Это не соревнование в том, сколько раз кто-то кого-то встретит», — ответил Сийярто.

Глава МИД отметил также, что в настоящее время Венгрия проводит крупнейшую гуманитарную операцию в своей истории.

«Мы приняли более миллиона беженцев с Украины, сейчас более 1500 школ и детских садов посещают дети украинских беженцев», — сказал он, добавив, что «об этом никто не говорит».

Кроме того, венгры постоянно помогают полумиллиону украинских семей на Украине, сказал Сийярто. «Последнее, что они должны делать, это учить нас, как быть солидарными с Украиной», — заявил он.

«Хотя мы никогда не скрывали, что у нас с Украиной серьезный конфликт из-за постоянного нарушения прав венгерской национальной общины с 2015 года, мы очень твердо ожидаем от наших украинских друзей, что эти права будут восстановлены», — резюмировал дипломат.

Помощь Евросоюза

1 февраля все 27 стран — членов ЕС одобрили выделение Украине €50 млрд на ближайшие четыре года. €33 млрд Киев получит в виде кредитов, €17 млрд — в форме безвозвратной поддержки.

При этом Украина должна выполнить ряд условий, чтобы получить помощь. Это, в числе прочего, соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, поддержка эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы, верховенство закона. В случае их невыполнения ЕС оставляет за собой право прекратить финансирование.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рассчитывает на получение первого транша в размере €4,5 млрд уже в марте. Затем деньги должны перечисляться ежеквартально.

Новый пакет помощи был согласован, потому что Венгрия перестала накладывать на него вето. Будапешт получил гарантии, что средства из европейских фондов, причитающиеся ей, не будут использовать для финансирования Киева.