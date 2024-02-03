«Наш ответ начался сегодня»: США нанесли удары возмездия в Сирии и Ираке Пентагон рассказал, что при ударе возмездия США выпустили 125 снарядов за 30 минут

США нанесли удар по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке. Под бомбардировками оказались склады беспилотников и ракет, центры командования и разведки. Пока известно о гибели шести человек. Атака стала ответом на гибель трех американских солдат в Иордании. Белый дом пообещал, что на этом не остановится.

Американские бомбардировщики атаковали иранское подразделение «Аль-Кудс» и связанных с ним проиранских ополченцев в Сирии и Ираке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X. «Аль-Кудс» входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР), отвечает за спецоперации за пределами Ирана.

Поражены больше 85 целей. Среди них склады беспилотников и ракет, центры командования и разведки, цепочки поставок боеприпасов. Американцы использовали «многочисленные самолеты, включая бомбардировщики дальнего действия, которые прилетели из США». На авиаудары потрачены более 125 высокоточных боеприпасов.

«Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору. США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может попытаться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим», — прокомментировал президент США Джо Байден.

На этом ответ США «не закончится» , пообещал представитель Белого дома Джон Кирби. В то же время он отметил, что США «не стремятся к войне с Ираном». Американцы не будут атаковать территорию самого Ирана, подтвердил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В общей сложности США атаковали семь объектов — три в Ираке и четыре в Сирии , уточнил Кирби. США заранее предупредили Ирак об ударах, добавил он.

В Ираке американцы разбомбили три дома в городе Аль-Каим на западе страны, вблизи границы Сирии, рассказала мэр Аль-Каима Турки Аль-Махалави. Эти дома использовали как склады оружия связанные с Ираном иракские «Силы народной мобилизации» (СНМ), сообщил он.

Для нападения США выжидали хорошей погоды, поделился глава американского Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенант Дуглас Симс. Успешная операция длилась около получаса. В ней участвовали тяжелые бомбардировщики дальнего действия B-1. Самолеты сделали «единственный беспосадочный вылет» из США, ни один из них не пострадал. Поскольку на складах хранилось оружие, бомбардировки вызвали сильные вторичные взрывы.

«Мы нанесли эти удары с мыслью, что, вероятно, будут жертвы среди людей, находящихся внутри этих объектов», — отметил Симс.

США пока не знают, сколько противников убито или ранено , уточнил Кирби.

В Сирии под удар попали проиранские ополченцы в провинции Дейр-эз-Зор на востоке государства, передает Syrian Observatory for Human Rights. Погибли шесть ополченцев , в том числе минимум три представителя несирийской национальности. Еще четверо ранены.

Политическая реакция на удары

Это первые ответные удары в ответ на убийство трех американских солдат в Иордании 28 января. Операция стала «самой масштабной военной акцией против иранских доверенных лиц в Сирии и Ираке, которую мы когда-либо видели», считает старший научный сотрудник американского Института Ближнего Востока Чарльз Листер. По его оценке, есть еще много мест, связанных с Ираном, по которым США могли бы нанести удар, но решили не делать этого на первом этапе. В их числе иранские объекты вокруг аэропортов Дамаска и Алеппо.

В то же время спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон раскритиковал выбор времени для военных ударов США.

«К сожалению, администрация [Байдена] подождала неделю и телеграфировала всему миру, в том числе Ирану, о характере нашего ответа. <...> Сейчас для президента Байдена настало время осознать, что его политика умиротворения Ирана провалилась. Чтобы способствовать миру, Америка должна демонстрировать силу», — сказал он.

Отвечая на вопрос, был ли Иран заранее предупрежден об ударах США, Кирби со своей стороны заявил, что у США нет связи с Ираном после атаки на американских солдат.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам, демократ Джек Рид назвал атаку «сильным, пропорциональным ответом».

«Иранским марионеточным силам в Сирии и Ираке нанесен серьезный удар», — считает он.

Иракская армия осудила авиаудары США. Представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул Абдулла заявил, что это «нарушение суверенитета Ирака», которое может привести «Ирак и весь регион к непредвиденным последствиям». По его словам, удары нанесены в то время, «когда Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе».

Президент Ирана Эбрагим Раиси ранее говорил в телеобращении, что его страна не будет начинать войну, но готова к решительному ответу.

«Мы много раз говорили, что не будем начинать никакой войны, но если репрессивная страна или сила захочет запугать нас, Исламская республика Иран ответит решительно», — пообещал он.

Проиранская группировка в Ираке «Катаиб Хезболла» еще до атаки США объявляла о приостановке военных операций против американцев, «чтобы не допустить позора иракскому правительству». В то же время движение «Ан-Нуджаба» обещало продолжить атаковать объекты США.

С осени прошлого года поддерживаемые Ираном ополченцы нанесли более 165 беспилотных и ракетных ударов по американским войскам в Ираке и Сирии. Большинство из них приводило к легким травмам личного состава. Однако 28 января погибли сразу три американских солдата в результате атаки беспилотника по американской военной базе Tower 22 в Иордании. Пострадали более 40 американцев.