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Стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США

NYT: лидер Ирана Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с США

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Это заявление Хаменеи сделал, когда подводил итоги экстренной встречи Высшего совета нацбезопасности Ирана. Во время собрания он затронул меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если США нанесут удар по Ирану или по его сторонникам.

По данным NYT, Хаменеи приказал избегать прямой войны с США, однако в это же время он велел готовиться к возможному ответному удару.

По словам источников издания, ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности, а вдоль границы с Ираком разместили баллистические ракеты. Кроме того, были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Кук заявлял, что администрация президента США Джо Байдена не скрывает своих намерений ответить проиранским группировкам в Сирии и Ираке за нападение на базу США в Иордании, столь открытые разговоры на такие темы неприемлемы, так как планируемая военная операция может окончиться провалом.

Ранее в США рассказали, из-за чего «нервничают» власти Ирана.

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