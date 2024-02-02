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США предъявили семерым иностранцам обвинения в терроризме

Минюст США предъявили семерым гражданам Турции и Ирана обвинения в терроризме

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Global Look Press

Минюст США предъявил семи лицам из Ирана и Турции обвинения в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского минюста.

Всего по данному делу проходят четверо иранцев и трое граждан Турции. Объявление было предъявлено в суде южного округа Нью-Йорка. Среди обвиняемых есть член высокопоставленных должностных представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и некоторые служащие турецкого энергосектора. В вину им вменяется террористическая деятельность, уклонение от санкций, мошенничество и отмывание денег в связи с незаконным оборотом и продаже иранской нефти.

Кроме этого, Соединенные Штаты конфисковали $108 миллионов, которые собиралась отмыть национальная нефтяная компания КНР при содействии обвиняемых.

До этого Минюст США сообщил, что шестидесятилетний американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования.

Ранее суд в США приговорил информатора WikiLeaks из ЦРУ к 40 годам тюрьмы.

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