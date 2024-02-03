Военная операция на Украине, день 710-й

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что лидеры ЕС обрекли свои страны на большие проблемы, выделив Украине €50 млрд:
<>i«Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем».
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Жертв и разрушений нет.
Газета Figaro выяснила, что украинские военные считают западное вооружение, поставленное им, небезопасным и ненадежным. Они утверждают, что перед выходом им приходится ремонтировать танки, так как все 20 оказались нерабочими. Кроме этого, оружия и боеприпасов не хватает.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью французской газете Figaro заявил, что страны Европы должны предоставить ВСУ все необходимое оружие без каких-либо условий.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в беседе с Fox News заявил, что американский президент Джо Байден помог российскому лидеру Владимиру Путину, запретив экспорт сжиженного природного газа за рубеж:
«На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов».
По данным CBC, Канада рассматривает возможность передаче Украине авиационных неуправляемых ракет CRV, направленных на утилизацию. У Оттавы есть 83 тысячи летательных аппаратов, но только восемь тысяч ракет с боеголовками.
⚡️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских БПЛА над Белгородской областью, два над Волгоградской и один над Ростовской. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что из-за падения осколков начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Горение нефтепродуктов ликвидировали, никто не пострадал.