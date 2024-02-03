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Политика

Военная операция на Украине, день 710-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 710-й день

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Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ «Терминатор» в зоне СВО

Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ «Терминатор» в зоне СВО

Евгений Биятов/РИА Новости
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Из-за падения осколков начался пожар, его уже ликвидировали. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, два над Волгоградской и один над Ростовской. Правительство Украины сообщило Вашингтону о намерении Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил Washington Post. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:06

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что лидеры ЕС обрекли свои страны на большие проблемы, выделив Украине €50 млрд:

<>i«Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем».

08:45

В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Жертв и разрушений нет.

08:29

Газета Figaro выяснила, что украинские военные считают западное вооружение, поставленное им, небезопасным и ненадежным. Они утверждают, что перед выходом им приходится ремонтировать танки, так как все 20 оказались нерабочими. Кроме этого, оружия и боеприпасов не хватает.

08:17

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью французской газете Figaro заявил, что страны Европы должны предоставить ВСУ все необходимое оружие без каких-либо условий.

08:13

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в беседе с Fox News заявил, что американский президент Джо Байден помог российскому лидеру Владимиру Путину, запретив экспорт сжиженного природного газа за рубеж:

«На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов».

08:07

По данным CBC, Канада рассматривает возможность передаче Украине авиационных неуправляемых ракет CRV, направленных на утилизацию. У Оттавы есть 83 тысячи летательных аппаратов, но только восемь тысяч ракет с боеголовками.

08:03

⚡️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских БПЛА над Белгородской областью, два над Волгоградской и один над Ростовской. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что из-за падения осколков начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Горение нефтепродуктов ликвидировали, никто не пострадал.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 710-го дня специальной военной операции России на Украине.

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