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Правительство ДНР раскрыло планы восстановления Мариуполя

В Мариуполе в 2024 году планируется восстановить 1,8 тыс. объектов

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В 2024 году в Мариуполе собираются восстановить еще 1,8 тыс. объектов. Об этом заявил глава правительства ДНР Евгений Солнцев, передает РИА Новости.

«На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тыс. объектов», — сказал Солнцев.

Он уточнил, что сейчас в работе находятся более 12 тыс. объектов. Солнцев добавил, что на восстановительных работах на данный момент занято 22 тыс. строителей.

До этого Солнцев анонсировал открытие двух кирпичных заводов в течение ближайших двух лет в ДНР.

В начале ноября стало известно, что в ДНР семь промышленных предприятий возобновили работу с начала года. Численность их сотрудников превышает 900 человек. В Минпромторге РФ отметили, что в регионе вновь заработали два металлургических производства, два предприятия химической отрасли, а три — строительных и нерудных материалов.

До этого министр транспорта ДНР заявил, что в Донецке могут построить метро после окончания боевых действий в зоне спецоперации.

Ранее глава ДНР объяснил, почему «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать.

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