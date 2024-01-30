Политика

Военная операция на Украине, день 706-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 706-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Экипажи российских Су-25 уничтожили опорные пункты противника на Донецком направлении, сообщили в МО. По данным ведомства, за ночь был уничтожен или перехвачен 21 дрон ВСУ. В Киевской области ночью произошли взрывы. Вашингтон должен продолжать помощь Киеву для уничтожения военных возможностей РФ, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. США уже заметили последствия отсутствия военной поддержки Украине на поле боя, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:54

08:43

Обстрелы инфраструктурных объектов в глубине России ведутся в том числе из оружия украинского производства, пишет TIME.

08:24

Американская администрация начала видеть на поле боя на Украине последствия прекращения поставок вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«И у нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя», — сказал Блинкен.

08:19

США должны продолжать помощь Украине для уничтожения военных возможностей РФ. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

«За малую долю американского военного бюджета США передали Украине оружие, которое позволило уничтожить значительные военные возможности России, не размещая на поле боя ни одного американского военного», — сказал Столтенберг.

08:13

Экипажи российских штурмовиков Су-25 при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

08:09

В Киевской области ночью произошли взрывы, работали силы противовоздушной обороны, сообщили в Киевской областной военной администрации.

08:06

⚡️ Российские средства ПВО за ночь уничтожили или перехватили 21 украинский дрон над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Крымом было нейтрализовано 11 БПЛА, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской – по одному.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 706-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
ВСУ массово атаковали дронами регионы РФ
Кабмин РФ может бессрочно продлить требование продавать валютную выручку
Часть состава «Би-2» вылетит из Таиланда в Израиль
В США отправили в тюрьму человека, передавшего СМИ налоговую отчетность Трампа
Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру
В Москве предложили создать сегмент единой биометрической системы
В Башкирии мужчина устроил стрельбу в лифте и попал на видео
Новости и материалы
Стало известно, как относились к Ельцину в США и НАТО
Хейли призвала Байдена уничтожить лидеров КСИР на фоне атак на Ближнем Востоке
Две модели Lada исчезли с официального сайта «АвтоВАЗа»
В Совфеде объяснили сообщения о якобы увольнении Залужного
На Урале в новостройке комфорт-класса кусок облицовки пробил голову жильцу
В МОК порадовались завершению дела о допинге фигуристки Валиевой
Глава ЦБ спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России
Toyota приостановила производство на четырех автозаводах
Россия инициирует международный суд над властями Украины и их союзниками
Стало известно, как помощник Путина повлиял на решение РФС остаться в УЕФА
Российская пара дала новорожденной дочери необычное имя
Стало известно, что танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы
В Челябинской области медики выписали мальчика, шарф которого попал в механизм на курорте
Российский военный рассказал об огневых заслонах для защиты пехоты у Клещеевки
Турция и РФ работают над решением проблемы денежных переводов
«Заглуши мою боль»: Валиева опубликовала видео после вердикта CAS
Российские мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
Власти Японии заявили, что хотели бы заключить мирный договор с Россией
Все новости
Компания Маска вживила имплант в мозг человека
США допустили более мощный ответ после атаки на свою базу в Иордании
Российские ученые забрались в НЛО и улетели в черную дыру
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ОККО», г. Санкт-Петербург ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130
Грипп со свойствами ВИЧ. Какой будет «болезнь X», к которой готовится ВОЗ
Вирусолог Волчков: следующую пандемию может вызвать вирус со свойствами ВИЧ
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по физике за 8-й класс
Ответьте на несколько вопросов по физике и узнайте свою оценку
Иван Стародубцев
Зачем Турции расширение НАТО
15 главных фото недели: приговоры Треповой и Стрелкову, протесты фермеров в ЕС
«20 лет назад это было невозможно»
Как в России изменились медицина и забота о здоровье людей
Первый шаг к конфискации: послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ
Послы ЕС приняли предложение ЕК по изъятию доходов от замороженных активов РФ
На Украине сообщили об отставке Залужного. Это не первый слух о его увольнении
Пресс-секретарь Зеленского: президент не увольнял главкома ВСУ Залужного
В Москве задержали владельца бренда «Олейна». Его адвокаты это отрицают
В центре Москвы задержали владельца бренда масла «Олейна» Карена Ванецяна
Рада на грани распада. Почему украинские депутаты хотят сдать мандаты
Экс-депутат Олейник связал кризис в Раде с законом о мобилизации
Подлечить нервы и набрать аметистов: куда и зачем поехать в России в этом году
Журналист Фетисова заявила о высоком спросе на отдых в русских избах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами