Военная операция на Украине, день 706-й

Обстрелы инфраструктурных объектов в глубине России ведутся в том числе из оружия украинского производства, пишет TIME.
Американская администрация начала видеть на поле боя на Украине последствия прекращения поставок вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«И у нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя», — сказал Блинкен.
США должны продолжать помощь Украине для уничтожения военных возможностей РФ. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
«За малую долю американского военного бюджета США передали Украине оружие, которое позволило уничтожить значительные военные возможности России, не размещая на поле боя ни одного американского военного», — сказал Столтенберг.
Экипажи российских штурмовиков Су-25 при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Киевской области ночью произошли взрывы, работали силы противовоздушной обороны, сообщили в Киевской областной военной администрации.
⚡️ Российские средства ПВО за ночь уничтожили или перехватили 21 украинский дрон над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над Крымом было нейтрализовано 11 БПЛА, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской – по одному.