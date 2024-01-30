Военная операция на Украине, день 706-й

08:06

⚡️ Российские средства ПВО за ночь уничтожили или перехватили 21 украинский дрон над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Крымом было нейтрализовано 11 БПЛА, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской – по одному.