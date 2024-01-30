«Не вижу никого, кроме него». Орбан рассказал, кто сможет закончить конфликт на Украине Орбан назвал Трампа единственным, кто может остановить конфликт России и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал единственного, по его мнению, человека, способного остановить конфликт на Украине. Это бывший американский президент Дональд Трамп. По мнению премьера, если бы Трамп возглавлял США в феврале 2022 года, «войны в Европе бы не было». Орбан также заявил, что готов согласиться финансово поддерживать Киев, если сумму будут утверждать ежегодно на единогласной основе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал миллиардера и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «единственным лидером, способным остановить войну». Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

«Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя — Дональд Трамп», — заявил Орбан.

Политик добавил также, что если бы Трамп оставался президентом США в феврале 2022 года, «войны в Европе бы не было».

Что будет с помощью Украине

Орбан выразил уверенность, что конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, а военного решения просто не существует. По его словам, сценарий, при котором Евросоюз выделит Киеву еще €50 млрд, «входит в рамки именно военного решения».

«Я его не поддерживаю, и венграм оно тоже не нравится», — подчеркнул премьер.

В то же время Орбан подтвердил, что готов смягчить свою позицию в отношении предложенного ЕС пакета помощи.

«Венгрия готова участвовать в решении проблемы 27 [стран-членов ЕС], если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, отправлять эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным», — отметил он.

Многие европейские лидеры ранее называли неприемлемым такой «компромисс» в вопросе финансовой и военной поддержки.

План «Армагеддон»

Орбан заявил Le Point, что не сомневается в готовности ЕС пойти на подрыв экономики Венгрии, а оказавшийся в распоряжении Financial Times документ — подлинный.

«Тогда в Венгрии наступил бы Армагеддон. Вот что написано в документе, опубликованном Financial Times, — отметил премьер. — Они (чиновники в Брюсселе. — «Газета.Ru») на это способны».

Ранее Financial Times смогла раздобыть внутренний документ ЕС, из которого следовало, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето по помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Еврокомиссия заявила, что ничего не знает о подобном проекте.

При описанном в документе сценарии главы европейских государств и правительств публично заявляют о «неконструктивном поведении» премьер-министра Орбана, из-за чего Будапешту не смогут разморозить средства из европейских фондов, пишет FT.

Власти Венгрии подчеркивают, что «не поддадутся на шантаж» ЕС.

Состоится ли встреча Орбана и Зеленского

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Орбан встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Киев выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

«Встреча на высшем уровне имеет смысл, если она может начать новое измерение, новую эпоху в отношениях и сотрудничестве двух стран. Для этого нам еще очень много надо работать с украинскими коллегами. Путь до того, чтобы встреча состоялась, долгий, но мы готовы к выполнению совместной работы для этого», — сказал Сийярто.

На прошедшей накануне встрече в Ужгороде украинская и венгерская делегация договорились, что «в течение ближайших дней или недель» межправительственная рабочая группа предпримет шаги, в результате которых закарпатские венгры смогут получить все те права, которыми они уже обладали ранее.

«Выполнение всего этого без остатка может означать новое измерение, новую эпоху, чистый лист в сотрудничестве двух стран. Если это будет, то будет смысл обсуждать, когда и как может состояться встреча на высшем уровне», — подытожил Сийярто.