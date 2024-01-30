Первый шаг к конфискации: послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ

Постоянные представители Европейского союза согласовали предварительное предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщила миссия Бельгии при ЕС в социальной сети X.
«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пока речь идет только о переводе доходов на специальные счета, а не в бюджет ЕС или напрямую Украине. Европейские политики еще не решили, как организовать механизм передачи средств Киеву.
Британская газета Financial Times выяснила, что само принятие плана стало первым шагом к потенциальной конфискации прибыли.
По данным издания, еще несколько недель уйдет на согласование юридических формальностей, однако само одобрение подобного плана уже демонстрирует, что Европа поддерживает Киев, особенно в канун второй годовщины начала военного конфликта. Кроме того, ЕС хочет выделить Украине дополнительное финансирование в размере €50 млрд. Ожидается, что это произойдет 1 февраля, когда представители стран — членов сообщества соберутся на саммите.
Агентство Reuters сообщило, что даже Венгрия, которая блокировала продолжение финансирования Украины, готова пойти на компромисс и одобрить новый пакет помощи. Будапешт уже направил Брюсселю свое предложение.
Суть плана
В 2022 году ЕС заморозил около €200 млрд российских активов. Они размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Несмотря на то, что владелец — Центральный банк РФ — не может воспользоваться деньгами, они все равно приносят прибыль, так как эта сумма вложена в ценные бумаги. Доходы реинвестируются, от чего общий размер актива растет.
Европейские политики хотят разделить основную сумму и дивиденды. Они планируют зарегистрировать доход и хранить эти деньги отдельно от общего счета. Соответственно, прибыль не будет выплачиваться владельцу актива. Затем им нужно определить размер «финансового вклада в бюджет» — сумму, которая покроет расходы, как было заявлено, на восстановление Украины. Учтут и деньги, которые необходимы для покрытия юридических и управленческих расходов. Европейские политики считают, что такой сбор будет «соответствовать применимым договорным обязательствам, а также праву [ЕС] и международному праву».
План Евросоюза пока не предусматривает конфискации самих финансовых активов России.
Вопрос об изъятии замороженных российских активов стоит с самого начала конфликта РФ и Украины. Однако полная конфискация активов противоречит международному праву, поэтому западные страны не могли найти юридического обоснования такого шага. Они пришли к выводу, что могут изъять не актив, а доход, что формально не нарушит правила.
В декабре 2023 года Европейская комиссия предложила изъять прибыль от российских активов и перевести ее в общий бюджет ЕС. Однако Европейский центральный банк и западные политики посчитали такой шаг неразумным, поскольку он может спровоцировать Россию принять ответные меры и вызвать финансовую нестабильность в Европе. По данным FT, несмотря на все минусы полной конфискации активов, США, Великобритания, Япония и Канада все же поддерживают ее. А против выступают Германия, Италия и Франция.