Первый шаг к конфискации: послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ Постпреды ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов России

Послы стран — членов Евросоюза одобрили план, который поможет изъять прибыль от заблокированных российских активов и передать ее на восстановление Украины. Они предложили перечислять дивиденды на отдельный счет. Когда специалисты установят точный размер необходимой помощи Украине, из этих средств выделят именно эту сумму. Сам механизм передачи средств пока еще не разработан.

Постоянные представители Европейского союза согласовали предварительное предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщила миссия Бельгии при ЕС в социальной сети X.

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пока речь идет только о переводе доходов на специальные счета, а не в бюджет ЕС или напрямую Украине. Европейские политики еще не решили, как организовать механизм передачи средств Киеву.

Британская газета Financial Times выяснила, что само принятие плана стало первым шагом к потенциальной конфискации прибыли.

По данным издания, еще несколько недель уйдет на согласование юридических формальностей, однако само одобрение подобного плана уже демонстрирует, что Европа поддерживает Киев, особенно в канун второй годовщины начала военного конфликта. Кроме того, ЕС хочет выделить Украине дополнительное финансирование в размере €50 млрд. Ожидается, что это произойдет 1 февраля, когда представители стран — членов сообщества соберутся на саммите.

Агентство Reuters сообщило, что даже Венгрия, которая блокировала продолжение финансирования Украины, готова пойти на компромисс и одобрить новый пакет помощи. Будапешт уже направил Брюсселю свое предложение.

Суть плана

В 2022 году ЕС заморозил около €200 млрд российских активов. Они размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Несмотря на то, что владелец — Центральный банк РФ — не может воспользоваться деньгами, они все равно приносят прибыль, так как эта сумма вложена в ценные бумаги. Доходы реинвестируются, от чего общий размер актива растет.

Европейские политики хотят разделить основную сумму и дивиденды. Они планируют зарегистрировать доход и хранить эти деньги отдельно от общего счета. Соответственно, прибыль не будет выплачиваться владельцу актива. Затем им нужно определить размер «финансового вклада в бюджет» — сумму, которая покроет расходы, как было заявлено, на восстановление Украины. Учтут и деньги, которые необходимы для покрытия юридических и управленческих расходов. Европейские политики считают, что такой сбор будет «соответствовать применимым договорным обязательствам, а также праву [ЕС] и международному праву».

План Евросоюза пока не предусматривает конфискации самих финансовых активов России.

Вопрос об изъятии замороженных российских активов стоит с самого начала конфликта РФ и Украины. Однако полная конфискация активов противоречит международному праву, поэтому западные страны не могли найти юридического обоснования такого шага. Они пришли к выводу, что могут изъять не актив, а доход, что формально не нарушит правила.

В декабре 2023 года Европейская комиссия предложила изъять прибыль от российских активов и перевести ее в общий бюджет ЕС. Однако Европейский центральный банк и западные политики посчитали такой шаг неразумным, поскольку он может спровоцировать Россию принять ответные меры и вызвать финансовую нестабильность в Европе. По данным FT, несмотря на все минусы полной конфискации активов, США, Великобритания, Япония и Канада все же поддерживают ее. А против выступают Германия, Италия и Франция.