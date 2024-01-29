«У вас пистолет — у нас базука»: ЕС разработал секретный план против Венгрии из-за Украины Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по Украине

Евросоюз разработал секретный план мер против Венгрии, если та продолжит блокировать деньги для Украины. Для этого впервые в истории ЕС открыто попытается подорвать экономику одного из своих государств-членов. В Венгрии назвали план «шантажом» и заявили, что не уступят. При этом некоторые сигналы из Будапешта говорят о том, что власти страны поддаются давлению и пытаются найти выход.

«Пришло время встать в очередь»

Если Венгрия вновь заблокирует помощь Украине на предстоящем саммите ЕС, лидеры Евросоюза «напугают рынки» и публично пообещают навсегда прекратить финансировать страну. Такие шаги содержатся в секретном плане Совета ЕС, выяснила британская газета Financial Times.

Задача плана — «саботировать экономику Венгрии» , пишет FT. Автор документа (чиновник Совета ЕС), вычислил экономические слабости страны: «очень высокая инфляция», слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга. Таким образом, чтобы ударить по Венгрии, надо «поставить под угрозу» ее валюту и доверие зарубежных инвесторов к государству.

Для этого европейские лидеры, в случае упрямства Будапешта, публично заявят, что «в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии» они не могут представить, чтобы страна и дальше получала деньги от ЕС.

«Европа говорит Виктору Орбану: «Хватит; хватит; пришло время встать в очередь. У вас может быть пистолет, но у нас есть базука», — прокомментировал директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Европейские и международные компании быстро потеряют интерес к инвестированию в Венгрию без финансирования со стороны ЕС, считает создатель плана. А рабочие места и экономический рост страны «значительно» завязаны на зарубежных инвестициях. Кроме того, «наказание» быстро приведет к падению венгерской валюты.

«Ставки высоки»

В прошлом году Венгрия получила от Евросоюза поддержку на сумму 300 млрд форинтов (около €706 млн) по программе REPowerEU, предусматривающей «зеленый переход» и снижение энергетической зависимости от России. В декабре 2023-го ЕС также объявлял, что перечислит на развитие Венгрии из своего фонда €10,2 млрд.

Трое дипломатов ЕС сообщили FT, что многие страны поддержали новый план экономического давления на Будапешт. «Ставки высоки. Это шантаж», — признал один из источников газеты.

«Настроение стало еще жестче. Какой у нас будет союз, если мы позволяем [Будапешту] такое поведение?» — задался вопросом другой.

Реализация плана станет первым случаем, когда ЕС явно попробует подорвать экономику одного из своих же государства , отмечает FT.

Внеочередной саммит лидеров Евросоюза пройдет в четверг, 1 февраля. Он должен согласовать бюджет союза до 2027 года, который включает новую помощь Украине на €50 млрд.

Венгрия с прошлого года блокирует выделение этой помощи. В декабре она стала единственной страной Евросоюза, которая наложила вето.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в бюджете ЕС нет столько денег для Киева, а занимать их — «плохое решение». Другие члены союза могут взять общий кредит на поддержку Киева, но его страна в этом участвовать не будет, подчеркивал премьер.

«Если мы хотим помочь Украине, думаю, мы должны делать это так, чтобы не навредить бюджету ЕС. Отдать 50 миллиардов евро из бюджета на четыре года вперед — это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через квартал», — говорил Орбан 16 января.

Уступит ли Венгрия?

Будапешт не поддастся давлению, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока:

«Венгрия не поддается шантажу! Документ брюссельских бюрократов лишь доказывает то, о чем давно говорит венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для политического шантажа».

Бока заявил, что сама Венгрия не связывает поддержку Киева с доступом к средствам ЕС и призывает другие страны поступать так же.

В комментарии для FT чиновник отметил, что Будапешт в субботу, 27 января, отправил в Брюссель новое предложение: Венгрия не против использование бюджета ЕС для помощи Украине, но только, если финансирование будут пересматривать каждый год. По словам Бока, это нужно для «более конструктивного и европейского решения».

Однако в Евросоюзе не хотят давать Будапешту такую возможность. Некоторые страны опасаются, что Орбан будет просто блокировать помощь Украине каждый год и «добиваться дальнейших уступок», пояснила FT.

По мнению газеты, новый шаг Венгрии показывает, насколько растет давление Евросоюза на нее. Бока 29 января признал, что «политическое давление на Венгрию является постоянным и сильным», но утверждает, что не это повлияло на правительство страны. Министр указал, что Будапешт готов на компромиссы ради сохранения единства ЕС.

«Нам пришлось сделать шаг, и мы надеемся, что другая сторона проявит такую ​​же гибкость. <...> Мы готовы идти на компромиссы, пока они не затрагивают наши жизненно важные интересы», — добавил он.

В конце октября прошлого года Бока говорил, что Венгрия ведет «мирную» политику в отличие от «военной стратегии Европы». Он уточнял, что Будапешт сохраняет открытыми «все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет».

Орбан в октябре прошлого года лично встречался с Владимиром Путиным на форуме в Пекине, что обеспокоило Запад, в том числе НАТО. Среди прочего на Западе отметили, что вслед за российскими властями в разговоре с Путиным премьер назвал конфликт на Украине «военной операцией».