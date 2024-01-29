Политика

Военная операция на Украине, день 705-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 705-й день

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Военнослужащий ВС РФ около разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий ВС РФ около разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Александр Река/ТАСС
БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она заблокирует помощь Киеву, пишет Financial Times. Внеплановые проверки военкоматов показали наличие в них большого количества нарушений, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:25

Тема украинского урегулирования и возобновление зерновой сделки могут войти в повестку переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

08:03

Внеплановые проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы) показали наличие в них большого количества нарушений, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

08:02

Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По данным издания, Брюссель нацелится на обвал курса венгерского форинта и на снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и росту».

08:01

Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 705-го дня специальной военной операции России на Украине.

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