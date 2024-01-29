Военная операция на Украине, день 705-й

Тема украинского урегулирования и возобновление зерновой сделки могут войти в повестку переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Внеплановые проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы) показали наличие в них большого количества нарушений, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.
По данным издания, Брюссель нацелится на обвал курса венгерского форинта и на снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и росту».
Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.