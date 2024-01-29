Военная операция на Украине, день 705-й

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Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По данным издания, Брюссель нацелится на обвал курса венгерского форинта и на снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и росту».