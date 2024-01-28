«Украина непременно вернется»: Лукашенко обсудил с Путиным «горький опыт» СВО

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге, 28 января 2024 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Сегодня он поучаствовал в запуске российского комплекса в Антарктиде и встретился с Владимиром Путиным. Лукашенко успел поинтересоваться, не вымрет ли человечество от глобального потепления, обсудить «горький опыт» СВО и осудить Украину с Прибалтикой, которые вместо России «ищут за морями лучшей жизни».

Об Украине

Еще до начала двусторонней встречи Путин и Лукашенко воспользовались свободным временем и «очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленных комплексов», рассказал белорусский лидер на открытой части для журналистов.

«Мы [уже] обсуждали многие проблемы. Думали о том, как дальше развиваться, и какие системы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции», — сказал Лукашенко.

Путин в ответ пообещал «подробно проинформировать» его о происходящем в зоне СВО.

Лукашенко также заявил, что Украина в итоге «вернется» на сторону России и Белоруссии. Об этом он упомянул, когда описывал впечатления от спектакля-концерта в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады. Путин и Лукашенко посетили его 27 января в «Газпром Арене».

«Как-то мы с вами [Путиным] ощутили, что неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины. Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, у них другой курс. Но, думаю, что они вернутся к нам, деваться некуда», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в СССР «никто ничего не делил, работали вместе», и Украина с Прибалтикой могли бы сегодня сотрудничать с Россией, как Белоруссия. Но, по мнению белорусского президента, они решили искать «лучшей жизни за морями».

«А что мешало Украине, балтийским странам так [же] работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне. Ну давайте двигаться в этом направлении! Нет, не хочется — ищут за морями лучшей жизни», — посокрушался Лукашенко.

О мемориале жертвам детских концлагерей под Ленинградом

Кроме концерта Путин и Лукашенко в субботу открыли в Ленинградской области мемориал «мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». Он находится в деревне Зайцево Гатчинского района, в котором, как сказано на сайте Кремля, во время ВОВ были «многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря».

«Вы очень тонко уловили такую обстановку, что мы чем-то должны тыловикам, нашим людям, которые в тылу не могли защититься и которых нацисты, прорываясь, убивали, выкачивали из детей кровь и прочее. Это монументальный и в то же время говорящий памятник, это очень прилично и солидно», — охарактеризовал мемориал Лукашенко на сегодняшней встрече с Путиным.

В Гатчинском районе фашисты организовали трудовой лагерь для детей в поселке Вырица. Немцы называли его приютом или детским домом, на деле детей разных возрастов, вплоть до самых маленьких, заставляли тяжело работать, морили голодом, жестоко наказывали. По словам некоторых выживших, в советское время рассказывать о пережитом в детских лагерях было нельзя, и «тема детского ада стала запретной на долгие годы».

«Из КГБ и других служб постоянно отвечали: доказательств нет. Этот детский лагерь не попал в список других зафиксированных после окончания войны», — говорил гатчинский художник Васильев, который сделал чертежи для памятника жертвам детского концлагеря. Только в 1993 году комиссия местных властей составила первый официальный документ, который подтвердил существование детского концлагеря.

О сотрудничестве России и Белоруссии

Как сказал Лукашенко, он «рад» тому, что пути стран «не разошлись», и, например, в Антарктике они делают общее дело. Ранее 28 января Путин и Лукашенко по видеосвязи поучаствовали в церемонии ввода в эксплуатацию нового комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Какая страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Ведь мы в России по большому счету не видим никаких проблем. Если у России есть, а у России много чего есть, — пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, берите, зарабатывайте, действуйте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси», — подчеркнул на встрече с Путиным Лукашенко.

Поскольку политики собрались в преддверии заседания высшего государственного совета Союзного государства, Лукашенко прокомментировал и его. На заседании должны подвести итоги развития Союзного государства с 2021-го по 2023 год, а также утвердить аналогичный план на очередной трехлетний период.

«В те времена, когда нас вроде бы не так душили, эти дни всегда были наполнены тем, что мы обсуждали какие-то вопросы, которые надо было бы решить на уроне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а «шлифануть» повестку — наше с вами святое дело», — отметил президент Белоруссии.

Он уточнил, что на завтрашнем заседании политики «формализуют многие движения» по Союзному государству и «попробуют заглянуть дальше».

Закончил речь Лукашенко обещанием, что всегда готов «приехать в любое место в России». «Есть, что посмотреть, о чем поговорить», — считает президент.

Путин, в свою очередь, сосредоточился на цифрах. Он рассказал, что сотрудничество с Белоруссией идет «очень энергично». Россия вложила в экономику республики $4 млрд. За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами составил $42,5 млрд.

«Работа идет в двустороннем режиме: и наши предприятия, наш бизнес работает в Белоруссии, и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают», — описал Путин.

Российский президент назвал вопрос сотрудничества с Белоруссией в Антарктике «необычным», ведь, «где мы, а где Антарктика?». Но, оказывается, и там «есть совместные интересы», над которыми оба государства будут работать.

Открытие комплекса в Антарктиде

Выступая по случаю открытия нового комплекса «Востока», Путин напомнил, что станцию основали в советское время (в 1957 году), и это «общая история наших предков».

«История свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии. Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. <...> Убежден, что новая станция ... станет открытой площадкой для продвижения совместных научных, инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии. ... Обязательно будем работать вместе, плечом к плечу», — пообещал Путин.

Лукашенко в ответ сообщил, что совместная работа, как в годы СССР, продолжается. «У нас была великая страна — Советский Союз, мы вместе работали, было много ученых, из разных городов и поселков. <...> [Все] вышло на более высокий уровень», — считает белорусский президент.

По мнению Путина, при содействии «белорусских коллег» работа на станции пойдет интенсивнее. При этом на продолжение исследований «Востока» в 2025–2027 годах, по оценке российского лидера, потребуется «несколько миллиардов».

«Восток» — единственная станция в центре континента, вблизи Южного геомагнитного полюса Земли. Российский президент указал, что температура там может упасть до -80°C, а условия на станции «экстремальные». В том числе, потому что Россия последний раз капитально ее ремонтировала больше 40 лет назад.

«Специалисты разных профессий не просто здесь живут, но и работают, реализуют программы масштабных исследований. Действительно, это подвиг. До недавнего времени условия на станции были весьма скромными, аскетичными, можно сказать, далекими от современного уровня комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже под снегом давно погребены, а даже чуть более поздние частично или полностью погружены до пяти метров в снег», — описал Путин.

Новый комплекс «Востока», который открыли сегодня, состоит из пяти модульных блоков общей площадью более трех тысяч квадратных метров: лаборатории, личные комнаты, кухня, спортзал, сауна, медцентр, склады и тд. Всего в комплексе может жить до 15 человек зимой, и до 35 «в сезонный период».

«Ситуация изменилась, возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде — одна из самых современных и хорошо оснащенных. <...> Очень важно было создать условия для продолжения такой нужной и нашей стране, да и всему человечеству работы», — подчеркнул Путин.

Лукашенко в ответ отметил, что станция Белоруссии «Гора Вечерняя» стоит по соседству от российского «Востока», между ними, по его словам, «всего где-то 20 километров». Это первая и единственная станция республики (у России их десять), Белоруссия создает ее при помощи России.

Поздравляя с открытием нового российского комплекса, Лукашенко оценил, что Россия вложила «немалые деньги», чтобы «создать такую удобную, уютную красотищу для работы наших ребят там». Он добавил, что белорусских ученых размещают на российских станциях, с ними делятся данными и оборудованием.

«Еще раз подчеркиваю: мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Живите дружно. Мы братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси», — пожелал полярникам по видеосвязи Лукашенко.

Он также пошутил насчет того, что ученые в Антарктиде могли бы узнать, когда ждать глобальных потепления или похолодания. Хорошо бы, чтобы «не во время нашей жизни и наших детей», а то «очень хочется, чтобы планета существовала», отметил белорусский президент.

«Александр Григорьевич [Лукашенко] интересовался, что все-таки нас ждет впереди? Я скажу: мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла. 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», — ответил по видеосвязи министр экологии России Александр Козлов.

«Еще поживем», — обрадовался Лукашенко. «Нормально», — кратко отреагировал Путин.