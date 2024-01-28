«В некоторых странах оправдывают палачей». О чем говорили Путин и Лукашенко в Петербурге Путин: Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм

В годовщину снятия блокады Ленинграда Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Мемориал жертвам геноцида и выступили на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге. Российский президент пообещал «сделать все, чтобы искоренить нацизм» и раскритиковал страны, «оправдывающие палачей». Лукашенко же заявил, что Москва и Минск не хотят войны, но готовы ответить тем, кто «точит мечи» на границах.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли в Гатчине Ленинградской области Мемориал в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны и выступили на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Глава Белоруссии прибыл в Россию ранее 27 января, после мероприятий лидеры продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

Над проектом памятника в Гатчине, открытого главами государств, работали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. На вершине стелы расположена фигура матери с детьми. Всего памятник состоит из 150 скульптурных барельефов, созданных на основе реальных трагедий, произошедших в годы войны. Он отражает и история сожжения 1700 мирных жителей на Камышитовом заводе в Белгородской области, и расстрел учеников и учителей школы в поселке Михизеева Поляна в Краснодарском крае, и жизнь и смерть узников концлагерей в Карелии. Также при создании мемориала использованы истории людей, расстрелянных фашистами в Орловской, Смоленской, Ленинградской и Новгородской областях.

«Сделаем все, чтобы искоренить нацизм»

Выступая на сцене «Газпром Арены» во время концерта-реквиема, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. По его словам, нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, а преследовали более низменные цели – захватить богатейшие природные ресурсы ценой физического истребления советского народа.

«Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», — напомнил Путин (цитата по «РИА Новости»).

При этом сейчас, по словам главы российского государства, неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, а итоги Нюрнбергского процесса «фактически пересматриваются».

«В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев <...> В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», — отметил президент.

В частности, Путин обвинил Киев в «возвеличивании пособников Гитлера, эсэсовцев», «использовании террора против неугодных людей» и «продолжении варварских обстрелы городов и поселков».

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. <...> Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», — заключил президент России.

«Мы, наследники победителей»

Лукашенко в свою очередь отметил, что Минск и Москва не хотят войны и открыты любым дружественным шагам навстречу. В то же время перед ними «вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации».

«Мы мирные люди, мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных национальных культур. Как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти», — заявил белорусский президент.

Он отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. «Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны», — пояснил политик.

Лукашенко указал, что речь ни в коем случае не идет о какой-то вражде с народами «этих стран».

«Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа», — отметил он.

«Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом», — сказал Лукашенко.

Одновременно политик заявил о готовности ответить потенциальным противникам — тем, кто, по его словам, «точит мечи» против Минска и Москвы. «Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас «лучшими». «Не надо сопротивляться». И где будем мы?» — спросил президент.

В своей речи Лукашенко коснулся и темы разрушения памятников советским солдатам — в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и на Украине.

«Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они приветствуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине. Полные безумцы», — привел он примеры.

Лукашенко подчеркнул, что память о войне живет в сердце народа, «нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть», а не в монументах.