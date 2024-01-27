65 бойцов ВСУ на борту сбитого Ил-76. Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена Украина подтвердила, что 65 бойцов ВСУ должны были обменять на россиян

Киев подтвердил подлинность списка военных ВСУ, которых должны были обменять в день крушения Ил-76. В то же время украинская сторона подчеркивает, что достоверной и исчерпывающей информации о том, кто был на борту рухнувшего самолета, по-прежнему нет. Родственники военных не нашли на предоставленных СКР фото- и видеоматериалах ничего, что позволило бы идентифицировать их близких.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января Киеву должны были передать 65 бойцов Вооруженных сил Украины, которые числятся в списке находившихся на борту Ил-76, сбитого в Белгородской области. Соответствующее заявление опубликовано штабом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Список жертв авиакатастрофы опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, ранее его подлинность не подтверждали официально ни на Украине, ни в РФ. В штабе заявили, что сверялись со списком, «опубликованном на российских ресурсах».

В сообщении украинской стороны подчеркивается, что у Киева все еще нет достоверных данных о том, кто именно находился на борту. Родственники возможных жертв, получившие фото- и видеоматериалы с места ЧП, не смогли идентифицировать своих родных.

25 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что часть пленных из предоставленного списка уже были обменяны. Тем не менее, за прошедшие три дня их так и не нашли на территории Украины.

Видео с места трагедии

Следственный комитет России показал временное удостоверение военнообязанного Евгения Гальцева, загранпаспорт Ивана Роя, а также внутренний украинский паспорт, предположительно, Дмитрий Крячко (буквы на фото трудночитаемы. — «Газета.Ru»), найденные на месте крушения.

Все эти фамилии находились в списке украинских пленных, который публиковала Симоньян.

Российские следователи также установили точку пуска ракеты, поразившей самолет. Это село Липцы Харьковской области.

Катастрофа Ил-76

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны РФ полагают, что самолет был сбит ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, свидетельствуют, что самолет сбили из системы ПВО Франции или США.

«Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО — скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что российский самолет Ил-76 не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Российская система ПВО распознает сигналы, которые подают борты РФ, на них установлена система «свой-чужой», уточнил Путин.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о возможной причастности США и Великобритании к крушению Ил-76. По его словам, это объясняет их молчание по поводу трагедии.

«Мы уже давно понимаем, что за использованием таких видов вооружения контроль идет из Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Отсюда такое «скромное» молчание ягнят. Но никого это не обманывает», — сказал он.

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил сожаление, что Вашингтон так и не осудил действия Киева даже после заседания Совета Безопасности ООН.

«Местные чиновники уходят от очевидных фактов <...> Забывают, что «страусиная» политика еще никогда не доводила до добра», — заявил дипломат.

Он добавил, что из-за подобной недосказанности у Киева создается впечатление «поддержки и полной безнаказанности».