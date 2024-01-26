Политолог объяснил, насколько реальны заявления о выходе Техаса из состава США

Власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой. Жители этого штата традиционно воспринимают себя практически отдельной нацией, однако перспективу его отделения от страны всерьез воспринимать не стоит, считает замдиректора Института международных исследований, публицист МГИМО, политолог, историк, американист Виктор Мизин. Подобные планы неосуществимы, заявил он телеканалу «360».

Чтобы штат отделился от США, необходимо всеобщее согласие на голосовании, а также согласие сената, конгресса и губернатора, подчеркнул политолог. Со времен гражданской войны подобных прецедентов в истории Америки не было, отметил он.

«Это будет довольно сложная юридическая коллизия. Что еще скажет Верховный суд», — заявил Мизин, подчеркнув, что это практически неосуществимо.

При этом жители Техаса очень консервативны и воспринимают себя практически отдельной нацией, отметил эксперт. В целом на фоне миграционного кризиса жители штата на предстоящий выборах будут голосовать за экс-лидера США Дональда Трампа, считает Мизин.

«Все больше и больше американская внутренняя политика <…> напоминает клоунаду», — добавил он, назвав сообщения о возможном выходе Техаса из США «популистским маневром» среди избирателей.

Отметим, что возможность отделения Техаса от США обсуждается не в первый раз. Так, в 2022 году республиканцы в штате призвали провести референдум по этой теме, чтобы «восстановить свой статус независимого государства».

Конфликт в штате разгорелся на фоне обострения миграционного кризиса после того, как ВС США постановили убрать колючую проволоку в Техасе на границе с Мексикой.

Ранее Трамп призвал направить в Техас нацгвардию из-за кризиса с мигрантами.