Военная операция на Украине, день 703-й

Washington Post выяснил, что США разработают для Украины новую стратегию военных действий, в которой акцент сделан на укрепление обороны и усиление военной мощи, а не на возвращение территорий. Американский президент Джо Байден согласился принять «самый жесткий набор реформ» для защиты границы, если конгресс одобрит законопроект, в который в том числе включена помощь Украине. Депутат Верховной рады София Федина признала, что Киев не может полностью заблокировать российский контент. «Газета.Ru» ведет хронику событий.