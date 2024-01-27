Политика

Военная операция на Украине, день 703-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 703-й день

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Mstyslav Chernov/AP
Washington Post выяснил, что США разработают для Украины новую стратегию военных действий, в которой акцент сделан на укрепление обороны и усиление военной мощи, а не на возвращение территорий. Американский президент Джо Байден согласился принять «самый жесткий набор реформ» для защиты границы, если конгресс одобрит законопроект, в который в том числе включена помощь Украине. Депутат Верховной рады София Федина признала, что Киев не может полностью заблокировать российский контент. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:52

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов в городе, поэтому жители слышали громкие звуки в центре.

08:43

По данным The Times, к концу февраля у Киева могут закончиться артиллерийские снаряды, если республиканцы продолжат блокировать выделение финансирования для Украины.

08:35

Bloomberg выяснил, что ЕС готовится к окончанию соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года и изучает альтернативные пути поставок газа в Европу. Эксперты считают, что даже страны, наиболее зависимые от российского газа, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита через Украину.

08:33

Американский сенатор Джей Ди Вэнс написал в соцсети X (бывший Twitter), что лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с РФ.

08:17

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom признала, что Киев не может полностью запретить украинцам доступ к российскому контенту, поскольку у граждан есть VPN. Она считает, что подростки выбирают подобный контент в качестве протеста против навязанной украинизации.

08:13

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсетях заявил, что ЕС не хочет признавать повальную коррупцию на Украине:

«Евросоюз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза».

08:07

❗️Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую военную стратегию для Украины после неудачного контрнаступления. По данным Washington Post, они хотят сделать акцент на укреплении обороны, усилении военной мощи и экономики, чтобы отражать новые возможные наступления, а не на попытке возвращения территорий.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 703-го дня специальной военной операции России на Украине.

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