Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов в городе, поэтому жители слышали громкие звуки в центре.
По данным The Times, к концу февраля у Киева могут закончиться артиллерийские снаряды, если республиканцы продолжат блокировать выделение финансирования для Украины.
Bloomberg выяснил, что ЕС готовится к окончанию соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года и изучает альтернативные пути поставок газа в Европу. Эксперты считают, что даже страны, наиболее зависимые от российского газа, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита через Украину.
Американский сенатор Джей Ди Вэнс написал в соцсети X (бывший Twitter), что лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с РФ.
Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom признала, что Киев не может полностью запретить украинцам доступ к российскому контенту, поскольку у граждан есть VPN. Она считает, что подростки выбирают подобный контент в качестве протеста против навязанной украинизации.
Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсетях заявил, что ЕС не хочет признавать повальную коррупцию на Украине:
«Евросоюз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза».
❗️Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую военную стратегию для Украины после неудачного контрнаступления. По данным Washington Post, они хотят сделать акцент на укреплении обороны, усилении военной мощи и экономики, чтобы отражать новые возможные наступления, а не на попытке возвращения территорий.