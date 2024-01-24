Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку в зале Совета Безопасности в штаб-квартире ООН, 23 января 2024 года

Обмен упреками с Израилем, братья и сестры палестинцы: о чем Лавров говорил в ООН Лавров иронично ответил на обвинения постпреда Израиля Эрдана на заседании ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк на дебаты в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку. На них он обменялся упреками с постпредом Израиля, обвинил США в «изворотливой дипломатии» и заявил, что сектор Газа из-за бомбардировок не пригоден для жизни. Дипломат также сравнил договоренности по Палестине с договоренностями по Украине.

Обмен упреками с представителем Израиля

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на дебатах заявил, что Иран снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине.

«Как известно всем здесь присутствующим членам Совета [Безопасности], Россия использует иранские беспилотники для убийства мирных жителей на Украине. Иранский терроризм дотянется до каждого из вас. Мы все знаем это, даже Россия, которая сотрудничает с Ираном», — предупредил Эрдан.

Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой».

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — высказался Лавров.

Встреча Лаврова с генсеком ООН

В рамках заседания Совета Безопасности ООН Лавров отдельно встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Встреча была в закрытом формате, то есть без журналистов.

МИД РФ сообщил, что Лавров и Гутерриш обсудили ключевые вопросы международной повестки и сотрудничество России с ООН. Обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления центральной роли ООН в глобальной политике. При этом организация должна учитывать «самый широкий спектр мнений» своих участников.

«Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с уставом организации», — указал МИД.

«Будет ли Газа пригодна для жизни»: Лавров об экологической катастрофе в секторе

Выступая на дебатах, российский министр заявил, что север Газы практически разрушен, а бомбардировки не только убивают людей, но и приводят регион в ужасное экологическое состояние. При этом он сослался на статью в израильской газете The Jerusalem Post с мнением экологов.

«Настоящая человеческая трагедия, которой не видно конца. <...> Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта. <...> По оценкам, 22% сельскохозяйственных земель Газы уже никогда не будут восстановлены», — отметил Лавров.

В статье The Jerusalem Post действительно перечислены тяжелые экологические последствия боевых действий в Газе. Однако профессор Дорит Ницан, которую Лавров упомянул как автора, считает, что после войны Газа будет пригодна для проживания — «возможно, даже больше, чем раньше». Но для этого нужны «деньги, специалисты, политические и дипломатические решения».

Глава российского МИД добавил, что Россия в числе стран, которые отправляют в сектор гуманитарную помощь, и передала «сотни тонн» еды и лекарств. Израильская армия ранее предоставляла доказательства, что члены движения ХАМАС отбирают себе переданное мирным жителям, а также прячут оружие в сумки с маркировкой гуманитарной помощи.

Лавров осуждает «США и союзников»

По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в секторе Газа. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», — сказал министр.

Глава российского МИД считает, что без перемирия и прекращения огня пока нет смысла говорить о будущем палестино-израильского конфликта. Но США с союзниками, по его убеждению, хотят «как можно скорее перевернуть крайне неудобную для себя страницу» конфликта в Газе, поэтому призывают обсуждать не остановку боевых действий, а будущие вопросы разрешения конфликта.

Лавров отметил, что прекращения огня в секторе требует не только политика, но и «общечеловеческая мораль». «Изворотливость» же американской дипломатии вызывает у дипломата «оторопь». Он посоветовал членам Совбеза не верить, когда США говорят, что «у них все под контролем» на Ближнем Востоке.

Дипломат также призвал освободить всех заложников ХАМАС «независимо от их национальности и происхождения». Он заявил, что «в отличие от некоторых западных коллег» Россия не делит экстремистов на «плохих» и «хороших», на «своих» и «чужих».

Кроме того, министр обвинил США в том, что их «самонадеянная политика» на Ближнем Востоке не первый раз приводит к напряжению в регионе. Западу, по мнению Лаврова, надо перестать вмешиваться в «процессы» между местными странами и просто «создавать максимально благоприятные внешние условия» для того, чтобы они снова стали доверять друг другу.

В рамках критики Запада Лавров осудил США и Великобританию за «ничем не оправданную агрессию» против Йемена, а также израильские бомбардировки Сирии. Ситуация на границе Ливана с Израилем взрывоопасна, отметил дипломат.

Лавров о будущем для палестинцев

Их нельзя насильственно переселить из сектора, подчеркнул министр. «Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах», — сказал Лавров.

Кроме того, он призвал не пытаться «подорвать статус-кво иерусалимских святынь». В Иерусалиме расположен комплекс мечетей Аль-Акса — третья по значимости исламская святыня. Периодически рядом проходят столкновения между палестинцами и израильской полицией.

Лавров считает, что надо «наконец» ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна, и кто ей будет управлять — пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».