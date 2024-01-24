Военная операция на Украине, день 700-й

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет. Он утверждает, что сейчас обсуждаются условия проведения саммита по вопросам мира:

«Очевидно, что без России не будет мирных решений [по Украине], поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие».