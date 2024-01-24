Военная операция на Украине, день 700-й

❗️Россия не получала никаких официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров по Украине, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ Иван Солтановский.
В Орле в результате падения беспилотников выбило стекла в нескольких многоэтажных домах, повреждения восстановят, написал мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.
Детям из Белгородской области планируют продлить отдых в лагерях Калужской и Пензенской областей на три недели, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На территории России летом 2023 года уничтожили полковника ГУР Минобороны Украины Олега Бабия. Информация об этом появилась на сайте ведомства только сейчас.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник» рассказала, что Россия с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии о поиске путей мирного решения конфликта на Украине. По ее словам, заявления о переговорах от стран, поставляющих оружие Киеву, являются политическими манипуляциями.
В России создали высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин», которая предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО, заявил гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров в разговоре с РИА Новости
Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города Николаев рассказал ТАСС, что большое количество колонн техники ВСУ направляется на север области в сторону города Снигиревка. Он утверждает, что местные слышат звуки учений, проходящих на близлежащих полигонах.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет. Он утверждает, что сейчас обсуждаются условия проведения саммита по вопросам мира:
«Очевидно, что без России не будет мирных решений [по Украине], поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие».
❗️Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в Железнодорожном и Северном районах Орла были обезврежены беспилотники:
«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие».