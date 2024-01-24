Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине, день 700-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 700-й день

close
100%
Александр Полегенько/ТАСС
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Орлом. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна ищет способ организовать мирный диалог для решения украинского конфликта, в том числе с участием России. Жители Николаева рассказали о колоннах техники ВСУ, направляющихся на север области в сторону города Снигиревка. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:10

❗️Россия не получала никаких официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров по Украине, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ Иван Солтановский.

09:03

В Орле в результате падения беспилотников выбило стекла в нескольких многоэтажных домах, повреждения восстановят, написал мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.

08:45

Детям из Белгородской области планируют продлить отдых в лагерях Калужской и Пензенской областей на три недели, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

08:39

На территории России летом 2023 года уничтожили полковника ГУР Минобороны Украины Олега Бабия. Информация об этом появилась на сайте ведомства только сейчас.

08:33

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник» рассказала, что Россия с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии о поиске путей мирного решения конфликта на Украине. По ее словам, заявления о переговорах от стран, поставляющих оружие Киеву, являются политическими манипуляциями.

08:32

08:17

В России создали высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин», которая предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО, заявил гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров в разговоре с РИА Новости

08:13

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города Николаев рассказал ТАСС, что большое количество колонн техники ВСУ направляется на север области в сторону города Снигиревка. Он утверждает, что местные слышат звуки учений, проходящих на близлежащих полигонах.

08:09

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет. Он утверждает, что сейчас обсуждаются условия проведения саммита по вопросам мира:

«Очевидно, что без России не будет мирных решений [по Украине], поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие».

08:05

❗️Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в Железнодорожном и Северном районах Орла были обезврежены беспилотники:

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 700-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
Мэр Орла рассказал о повреждении домов при атаке украинских беспилотников
Депутат заявил, что колонны техники ВСУ идут в сторону Херсонской области
BMW запретила россиянам подключать смартфоны к своим автомобилям
На Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море
Глава УЕФА хочет смягчить ограничения для молодежных клубов из России
Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах президента России
МЧС России отправило в сектор Газа новую гумпомощь
Новости и материалы
Биограф Зеленского рассказал, как жилось в его подземном бункере в начале военных действий
В США объяснили победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире
Полковник рассказал о принципе работы антидронового ружья
В России оценили возможность смягчения правил продаж валютной выручки
Российские танкисты оборудовали на передовой подземную мастерскую
Госдеп объявил программу обучения албанских журналистов по западным нормам
Металлическая балка придавила трех рабочих на стройке в Петербурге
В США раскрыли суть пограничной политики Байдена
Johnson & Johnson заплатит $700 млн по делу о канцерогенной присыпке
Два конгрессмена из США прибыли на Тайвань
Байден оценил победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире
Ради Кучерова призвали покупать билеты на матчи «Тампы-Бэй»
В России раскритиковали заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине
В Петербурге двухлетний ребенок выпил «Антижир» и попал в реанимацию
Россиянам рассказали, сколько в среднем стоит новый китайский автомобиль
Марочко заявил, что украинские военные отступили на Артемовском направлении
Лучшего бомбардира НХЛ из России назвали невероятным
В США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену
Все новости
Глава Якутии призвал граждан не идти на незаконный митинг
Лавров назвал лживыми обвинения США в использовании Россией иранских дронов на Украине
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
Трамп объявил о победе на первых праймериз перед выборами в США
Приднестровье, Тайвань и Балтийское море: где ждать войн и конфликтов в 2024 году
Сенатор Пушков допустил рост напряженности вокруг Калининграда в 2024 году
«Лучше Матвеева вытурнуть»: депутат Думы извинился после критики Кадырова за слова о мусульманах
Депутат Матвеев извинился после критики Кадырова
Названы номинанты на «Оскар-2024»
«Объехал на машине всю страну и ни разу не вымогали взятку»
Как за 20 лет изменилась жизнь автомобилистов в России
Умер основатель группы Boney M. Два года назад ему поставили сердечный клапан свиньи
Умер основатель группы Boney M. и автор песни Rasputin Фрэнк Фариан
«Оппенгеймер», «Барби» и «Анатомия падения». Кто поборется за «Оскар-2024»
Фильм «Барби» стал претендентом на «Оскар», «Оппенгеймер» получил 13 номинаций
Пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы
Пилоту и владельцу разбившегося в Афганистане Falcon грозит 10 лет тюрьмы
Кабмин хочет продлить продажу валютной выручки. Что будет с курсом рубля
Минфин РФ поддержал продление продажи валютной выручки, ЦБ — не видит оснований
Повезло больше, чем коту Твиксу. Три истории о «потеряшках» без трагического конца
Рассказы про потерявшихся домашних питомцев, которые вернут вам веру в человечество
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами