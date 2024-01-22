Кубань, Ростов, Белгород: Зеленский издал указ о землях, «исторически населенных украинцами»

Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». К ним он отнес Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край. Документ предписывает правительству Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ». Делается это, потому что Россия «на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Об этом он сам заявил в обращении по случаю Дня соборности Украины 22 января.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил Зеленский.

По его мнению, украинцы должны делать все «для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории».

Из текста указа следует, что к «исторически населенным украинцами землям относится «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».

Расследовать преступления, бороться с пропагандой

Указ предписывает Кабмину Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации».

Зеленский постановил создать центр, который будет собирать данные о преступлениях, совершенных против украинцев, живущих в России, а также «о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях».

Украина, согласна указу, намерена бороться с «дезинформацией и пропагандой» со стороны РФ, проводить мероприятия, «направленные на развенчание российских мифов об Украине». А также «развивать взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами».

Национальной академией наук поручено распространять материалы о «более чем тысячелетней истории украинского государства». В учебные программы на Украине предписывается внести изменения, чтобы рассказывать «правдивую историю этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах РФ».

Все это делается, следует из указа Зеленского, так как «Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях».

Не «исторически населенные украинцами территории», а форпост РФ

«От Киева отворачиваются все. Поэтому руководство делает то, что умеет: выступает в разговорном жанре стендапа и пытается наступать там, где может — на фронтах слов и выражений. Выглядит это, конечно, нелепо и смешно, особенно на контрасте с тем фактом, что весь восток Украины от Харькова до Геническа — это русские территории. Что касается Кубани и Дона, это форпост России. Был, есть и будет», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для России юридически ничтожны, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Зеленский старается разобщить народы России и Украины. Однако украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза. Это часть русских людей, которые живут на территории Украины», — сказал парламентарий.

Дмитрий Медведев в ответ на указ Зеленского заявил в своем Telegram-канале, что украинцы — это русские, а Малороссия — часть России. Сам документ зампред Совбеза назвал пропагандистским ходом, вызванным «провалом на фронте».

«Главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — добавил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины до образования Украинской Республики в составе СССР. «Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич», — заявлял он. Путин также считает, что все «южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР».