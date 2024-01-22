Военная операция на Украине, день 698-й

❗️В 04:20 ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, информировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Агентство РИА Новости выяснило, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Их не будут передавать в состав Черноморского флота России.
Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности на случай появления украинских БПЛА, говорится в заявлении администрации региона.
⚡️Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк с целью принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине, сообщил корреспондент ТАСС. В том числе там обсудят удары по ДНР, которые привели к гибели 28 мирных жителей.