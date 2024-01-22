Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине, день 698-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 698-й день

close
100%
Работа расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Работа расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Александр Полегенько/ТАСС
По данным WSJ, ЕC разработал новый план военной помощи Украине. В его рамках планируется компенсировать странам-участникам расходы на закупку вооружений и программу военной подготовки ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН по поводу удара по Донецку. В Ленобласти объявили режим повышенной готовности из-за возможного появления беспилотников ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:25

❗️В 04:20 ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, информировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:20

08:18

Агентство РИА Новости выяснило, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Их не будут передавать в состав Черноморского флота России.

08:13

08:07

Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности на случай появления украинских БПЛА, говорится в заявлении администрации региона.

08:03

⚡️Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк с целью принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине, сообщил корреспондент ТАСС. В том числе там обсудят удары по ДНР, которые привели к гибели 28 мирных жителей.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 698-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
Экс-начальник миссии НАТО в РФ призвал к геноциду россиян
«Меня ищут владельцы наркокартелей». Новый глава Killnet — о планах, деанонах и атаке на «Киевстар»
Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров
Первый зампред правительства Забайкалья решил отправиться в зону СВО добровольцем
Женщину сдуло сильным порывом ветра во Владивостоке
Спецпосланник ООН по Сирии примет участие в переговорах в Астане
Турция предъявила ультиматум западной разведке
ФСБ заявило о задержании мужчины за попытку теракта на объекте Минобороны
Новости и материалы
Капризов поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
Украинские журналисты сообщили о взрывах в Херсоне
В российской школе педагог угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока
Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны
Соседние с Украиной страны смогут ограничивать импорт сельхозпродукции
Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
В Китае произошло землетрясение
На Урале младенец задохнулся в детской кроватке, заваленной вещами
Радимов объяснил, почему Абаскаля уволят из «Спартака»
Российская авиация ударила по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Актер из сериала «Слово пацана» обратился к бойцам СВО
Постпред РФ призвал правозащитные структуры ООН отреагировать на обстрел Донецка
Теннисиста Рублева поблагодарили за разрушенные надежды
Новые хозяева въехали в дом и нашли человеческую голову в морозилке
Хейли заявила, что намерена победить Трампа в президентской гонке
Трамп назвал США утратившей волю страной
Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике
«Крыльям Советов» посоветовали вырасти ментально для борьбы за высокие места в РПЛ
Все новости
Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей
Почему россиян сложнее поймать на лжи и как это сделать наиболее эффективно
Полиграфолог Учаев назвал три простых метода распознавания лжи
Виталий Рюмшин
Хуситы показывают, что США уже не торт
На Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина
Малинкович захотел лишить Слуцкого мандата в Думе из-за идеи захоронить Ленина
«Ощущаю себя подвижным пацаном»: Ярмольнику — 70
«Теперь здесь все в крови»: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 27 человек
Пушилин: в ДНР 22 января пройдет день траура после удара ВСУ по Донецку
«Только не французские»: психологи — о том, уместны ли поцелуи в губы при детях
Психолог Грязев: сцены с сексуальными поцелуями могут травмировать детей
Один из выживших после крушения самолета с россиянами в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Смерти, запреты и отмены: проклятье «Мастера и Маргариты» в кино
25 января в прокат выходит «Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь
У ключевых членов британской королевской семьи проблемы со здоровьем. Кто их заменит?
Какие мероприятия из-за болезни пропустят Кейт Миддлтон и Карл III
При пожаре в картинной галерее Сухума сгорел золотой фонд художников Абхазии
В Национальной картинной галерее в Сухуме при пожаре сгорели тысячи картин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами