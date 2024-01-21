Военная операция на Украине, день 697-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 697-й день

В Ленобласти загорелся терминал морского порта, очевидцы сообщали о взрывах. Замминистра обороны Украины Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия. Трамп пообещал урегулировать конфликт РФ и Украины еще до инаугурации. Система ПВО отразила атаку БПЛА в Тульской области. Наладить производство вооружений на своей территории Украине не позволяют российские ракетные удары, написала газета Asia Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.