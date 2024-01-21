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Политика

Военная операция на Украине, день 697-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 697-й день

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Виталий Аньков/РИА Новости
В Ленобласти загорелся терминал морского порта, очевидцы сообщали о взрывах. Замминистра обороны Украины Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия. Трамп пообещал урегулировать конфликт РФ и Украины еще до инаугурации. Система ПВО отразила атаку БПЛА в Тульской области. Наладить производство вооружений на своей территории Украине не позволяют российские ракетные удары, написала газета Asia Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:12

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали украинскую боевую машину пехоты под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

8:58

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender, которые начнутся на следующей неделе, свидетельствует о возвращении альянса к мышлению схемами времен Холодной войны.

8:49

Военнослужащим разведывательных подразделений ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на Артемовским направлении, сообщили в Минобороны России.

8:33

Пожар произошел в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

8:24

Наладить производство вооружений на своей территории Украине не позволяют российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств ПВО, пишет Asia Times.

8:20

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы государства.

8:17

❗️ В министерстве региональной безопасности Тульской области заявили, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотного летательного аппарата в регионе.

8:05

Россия должна отказаться от ядерного оружия, такое мнение в интервью изданию Der Tagesspiegel высказал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

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