Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали украинскую боевую машину пехоты под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender, которые начнутся на следующей неделе, свидетельствует о возвращении альянса к мышлению схемами времен Холодной войны.
Военнослужащим разведывательных подразделений ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на Артемовским направлении, сообщили в Минобороны России.
Пожар произошел в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Наладить производство вооружений на своей территории Украине не позволяют российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств ПВО, пишет Asia Times.
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы государства.
❗️ В министерстве региональной безопасности Тульской области заявили, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотного летательного аппарата в регионе.