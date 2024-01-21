«Беспилотник пролетел над нами»: взрывы произошли на газовом терминале в Ленобласти Пожар на терминале «Новатэка» в Усть-Луге начался после двух взрывов

Пожар произошел на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти, в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Возгоранию предшествовали два взрыва. Очевидцы заявили о беспилотниках в небе — по данным «Фонтанки», два дрона летели в сторону Петербурга, но в последний момент изменили маршрут. Минобороны об атаке не сообщало.

Пожар произошел на газовом терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, персонал терминала эвакуировали, в результате возгорания никто не пострадал. В Кингисеппском районе области введен режим повышенной готовности.

Как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, пожару предшествовали два взрыва. Об этом также пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

«Когда взрывается — земля под ногами дрожит», — поделился один из собеседников издания, находившийся примерно в километре от порта.

По данным «Фонтанки», причиной взрывов стала атака БПЛА: два дрона были замечены на подлете к Санкт-Петербургу около 01:00 мск, однако перед городом резко сменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Региональный портал 47news.ru пишет, что атака была совершена около 03:20 мск.

О беспилотниках в районе порта также пишут Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости!» со ссылкой на жителей ближайших городов.

«Только что беспилотник пролетел над нами. <...> Взрыв был мощный», — заявил автор одного из видео, опубликованного каналом Mash.

При этом Минобороны России об атаке не сообщало. В Telegram-канале военного ведомства, где оно обычно информирует о налетах БПЛА, говорится только о три беспилотниках, сбитых над Смоленской областью.

Глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский в своем Telegram-канале подтвердил, что пожар начался после двух взрывов.

«В 02:45 [мск] поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о режиме повышенной готовности», — заявил он.

По словам Запалатского, во время взрывов на предприятии находились 148 человек, никто не пострадал, ситуация взята под контроль. Сообщения о БПЛА глава района не прокомментировал.

В настоящее время пожар на терминале локализован, сообщил губернатор области. По информации ТАСС, в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция.

Что известно про терминал

«Новатэк» — один из крупнейших производителей сжиженного природного газа в мире. Владеет и эксплуатирует два завода по производству СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте компании, комплекс в Усть-Луге занимается фракционированием и перевалкой стабильного газового конденсата, переработкой его в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива. Из Усть-Луга ведется отгрузка продукции на экспорт морским транспортом. Комплекс введен в эксплуатацию в 2013 году.

По информации СМИ, в момент взрывов в районе терминала находились крупные суда. ТАСС сообщает о пяти танкерах под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции; «Фонтанка» — о четырех сухогрузах под флагами Нидерландов и Турции и трех танкерах из Бельгии, Омана и Ливии.

Дроны долетают до Петербурга

В ночь на 18 января украинский беспилотник атаковал петербургский нефтяной терминал, сообщил его совладелец Михаил Скигин. Тогда Минобороны уведомило об атаке, сообщив, что дрон перехватили над территорией Ленинградской области.

При этом «Фонтанка» сообщала, что беспилотник самолетного типа сбили над Финским заливом в Угольной гавани — именно там находится терминал. Эта территория относится не к Ленинградской области, а к Санкт-Петербургу — до этого города беспилотник долетел впервые с начала военной операции на Украине.

По информации «Фонтанки», о летящем к Петербургу дроне сообщили из Твери. До того как его перехватили, беспилотник, по предварительным данным, успел миновать Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Предварительная экспертиза показала, что БПЛА нес около трех килограммов тротила.