Депутат предложил возродить ГУЛАГ. До этого он хотел уничтожить «гниль» — 20% россиян Депутат Гурулев предложил вернуть ГУЛАГ для тех, кто идет против государства

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал принять меры в отношении «идущих против государства». Одной из них, по его мнению, может стать возрождение ГУЛАГа. Депутат уточнил, что это его личное желание, а не инициатива. Осенью он назвал «гнилью» 20% россиян, которые, по его словам, не поддерживают президента РФ, и предложил их «если не изолировать, то хотя бы уничтожить». Зампред «Яблока» Борис Вишневский просил проверить слова Гурулева, но полиция и прокуратура не выявили в них ничего незаконного.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» заявил, что нужно наказывать россиян, которые «вредят своей стране», и возродить ГУЛАГ. Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент интервью и прокомментировала его, как посчитал Гурулев, не совсем корректно.

«Физически — у нас смертная казнь запрещена, точнее у нас мораторий на смертную казнь. Здесь не обсуждается, но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры.

Мне сейчас говорят: «Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ». Честно говоря, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине, здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. Не только я хочу, и народ хочет этого», — сказал депутат в ответ на вопрос ведущего, что именно он понимает под «гнилью, которую необходимо уничтожить».

Собчак написала, что Гурулев хочет вернуть ГУЛАГ для «несогласных с государством». Однако депутат уточнил свои слова в комментарии изданию «Чита.Ру»:

«Если вы посмотрите исходное видео, то поймете, что я ничего не говорил о несогласных с государством... Речь о тех, кто поджигает, например, релейные шкафы за гроши, либо же саботирует сегодняшний курс развития страны. Это во-первых. Во-вторых, я ничего никому не предлагал. Это мое личное желание, никаких предложений, тем более инициатив на этот счет не было».

После появления комментария Собчак опубликовала новый пост и уже другой фрагмент программы.

В отрывке Гурулев говорит, что не отказывается от своих слов про «гниль, которая должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». По словам депутата, эта «гниль, радостно смотрящая украинские и антироссийские каналы», существует и пытается мешать России победить.

Журналистка обратила внимание, что в «исходном видео» депутат ничего не говорил «про релейные шкафы».

Скандальное заявление и проверка

В октябре 2023 года депутат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» высказался о россиянах, несогласных с политикой президента России Владимира Путина:

«Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту — это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодняшний день, — вся гниль, которая осталась, должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

После эфира Гурулев в беседе с «Чита.Ру» пояснил, что имел в виду «врагов России» — людей, которые желают своей стране поражения и которые воюют на стороне противника, а не всех российских оппозиционеров.

Однако в конце 2023 года заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание Гурулева. Вишневский расценил его как призыв к убийству людей по мотивам политической ненависти.

«Да, они могут называть несогласных «врагами», но призывов к физическому уничтожению я не слышал. Ни к физическому уничтожению, ни к изоляции», — заявил Вишневский.

По его мнению, конечной целью таких заявлений может быть «разжигание массовых репрессий и гражданской войны» в России.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в словах депутата ничего противозаконного. Думская комиссия по этике также рассмотрела высказывание Гурулева и заключила, что его слова — это личное мнение, которое он имеет право озвучивать. Тогда Вишневский решил обратиться в суд с жалобой на бездействие УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве. Первое судебное заседание назначено на 26 января.